صواريخ من لبنان تضرب الجليل ونهاريا وكريات شمونا

قالت كتائب القسام -لبنان (الجناح العسكري لحركة حماس)، اليوم الأحد إنها "قصفت من لبنان مستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال في حق أهلنا بغزة".

من جانبها قالت "قوات الفجر" (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية -الإخوان المسلمون- في لبنان)، إنها "وجهت ضربات صاروخية استهدفت مواقع العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة قرب (كريات شمونة) في شمال فلسطين المحتلة".

وأكدت على أنّ "صلياتنا الصاروخية ستستمر وتزداد كلّما أمعن العدو الصهيوني وتمادى في عدوانه على أهلنا في جنوب لبنان وقطاع غزة، وأنّنا قادرون على توسيع دائرة ردّنا لثنيه عن عدوانه، والله أكبر ولله الحمد".

بدوره قال "حزب الله" اللبناني، إن "المقاومة استهدفت مسيرة (إسرائيلية) بصاروخ أرض جو، وأصابتها بشكل مباشر وسقطت بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن مساء اليوم الأحد، أن "منظومات الدفاع الجوي (الإسرائيلية) اعترضت 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان قرب مدينة صفد في الجليل الأعلى".

وأضاف أن "المدفعية (الإسرائيلية) ترد على مصدر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان".

وعقب انطلاق الصواريخ دوّت صفارات الإنذار في مستوطنة "كريات شمونة"، وسط أنباء عن سقوط صاروخ بشكل مباشر داخل المستوطنة.

ومنذ 3 أسابيع تشهد الحدود بين لبنان و(إسرائيل) قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلَّف خسائر بشرية لدى الطرفين.

وتأتي هذه التوترات على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى لاستشهاد أزيد من 8 آلاف فلسطيني، بينهم 3324 طفلا.

المصدر / وكالات