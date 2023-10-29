نيويورك تايمز: (إسرائيل) أوقفت خطط اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن (إسرائيل) أوقفت خطط اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، واستعاضت عنها بتوغلات محدودة، وهو ما يتماشى مع اقتراح من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وأثارت خطط الاجتياح الإسرائيلي الأولية قلق المسؤولين الأميركيين، الذين أبدوا ارتيابهم من افتقارها إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق، ومن قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي واستعداده لشن تلك العملية.

وقال مسؤولون أميركيون إن التوغلات التي تقوم بها القوات البرية للاحتلال في غزة حتى الآن أصغر حجما وأكثر تركيزا مما وصفه المسؤولون العسكريون الإسرائيليون في البداية لأوستن وغيره من كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي قوله إن الإسرائيليين قاموا بتحسين وتنقيح خطتهم بعد جهود بذلها أوستن ومسؤولون آخرون، ويأتي ذلك في مقابل تصريحات من إدارة الرئيس جو بايدن تؤكد أن الولايات المتحدة لم تبلغ (إسرائيل) بما يجب عليها فعله في حربها على غزة، وأنها ما زالت تدعم الاجتياح البري.

انقسام داخلي

ووفق الصحيفة الأميركية، فإن من بين الأسباب التي دفعت (إسرائيل) لإعادة التفكير في خططها التأثير المحتمل لأي عملية برية واسعة على مفاوضات تبادل الأسرى، إضافة إلى الانقسام بين القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بشأن كيفية الاجتياح البري وموعده، وحتى إذا ما كان الاجتياح سيتم أم لا.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، بالإضافة إلى قادة أميركيين سابقين نفذوا عمليات عسكرية في المناطق الحضرية، يعتقدون أن (إسرائيل) تنفذ في ما يبدو عملية على مراحل، حيث تتقدم وحدات استطلاع أصغر داخل غزة لتحديد مواقع عناصر المقاومة الفلسطينية والاشتباك معهم وتحديد نقاط الضعف لديهم.

وحذر مسؤولو إدارة بايدن من أنه من الصعب معرفة ما ستفعله (إسرائيل) في نهاية المطاف، لأن الغارات الجوية المتزايدة والتوغلات البرية الموسعة خلال الأيام الماضية تشير إلى موقف أكثر عدوانية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تحدث عن بدء "المرحلة الثانية من الحرب" بعد توغل قوات الاحتلال في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، ولكنه لم يصف تلك الخطوة بأنها اجتياح بري.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها باغتوا قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بعد تسللهم خلف خطوطها والتحموا بقوات العدو واشتبكوا معها.

وقالت كتائب القسام في بلاغات عسكرية متتالية، إنها استهدفت تجمعاً لآليات العدو المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري الانتحارية.

كما أعلنت أن مجاهديها يواصلون تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، مؤكدة أنهم خاضوا معها اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون.

المصدر / وكالات+ فلسطين أون لاين