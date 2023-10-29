الفصائل تدعو مصر لفتح معبر رفح فورا لإنقاذ غزة من "إبادة جماعية"

دعت الفصائل الفلسطينية مصر اليوم الأحد إلى فتح معبر رفح البري لنقل الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لإنقاذ القطاع من "الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية".

وقالت الفصائل، في بيان صحفي اليوم الأحد: "ندعو الأشقاء في جمهورية مصر العربية لفتح معبر رفح فورًا لنقل الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية وإنقاذ قطاع غزة من الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية".

وتابعت البيان: "لا زال الاحتلال الإرهابي يواصل قطع إمدادات الوقود والدواء والغذاء والماء والاتصالات والإنترنت وعزل غزة عن العالم الخارجي، في ارتكابٍ فظيع لكل المجازر والجرائم والإرهاب ضد شعبنا الفلسطيني".

وأكدت أن "مخططات الاحتلال بالتهجير باتت تحت أقدام شعبنا ووراء ظهورنا"، وأن "المقاومة نهج حياة حاضرة ومتجذرة في كل بيت فلسطيني، وستبقى الكلمة العليا لشعبنا الفلسطيني ومقاومته حتى النصر والتحرير".

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة ويرتكب اعتداءات في الضفة الغربية؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 8 آلاف مواطن، وإصابة أكثر من 20 ألف أخرين.

وتدخل من معبر رفح مساعدات إنسانية محدودة منذ الاتفاق على فتح المعبر لإدخال قرابة 20 شاحنة مساعدات أو أقل يوميا لصالح القطاع المحاصر منذ 17 عاماً، والذي يعاني شحا كبيرا في المواد الغذائية والدواء والماء والوقود.

المصدر / فلسطين أون لاين