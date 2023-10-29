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مؤسسة حقوقية: هدف الاحتلال تحويل قطاع غزة لمنطقة غير صالحة للحياة

29 أكتوبر 2023 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني" حشد "، إن قوات الاحتلال تستمر لليوم الثالث والعشرين في توسيع نطاق جرائم الإبادة والعدوان جرائم الحرب  بحق المواطنين في قطاع غزة، جنبا إلى جنب مع استمرار تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الكاذبة التي تبرر الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت المدنية .

وأضافت "حشد" في بيان صحفي اليوم الأحد، استمرار فشل الأسرة الإنسانية بلجم المحتل في ظل استمرار الدعم الأمريكي الأوروبي يجعل من هذه الدول شريكة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، على احرار العالم توسيع نطاق التضامن لوقف الحرب وازدواجية المعايير.

واعتبر البيان، أن استهداف الاطفال والنساء والاطفال الطبية والصحفيين، ومنع اجلاء الجرحى ودخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار قطع الكهرباء والمياه وإجبار مليون ونصف مليون مواطن على النزوح القسري ومنع اسباب الحياة عنهم ، يؤشر من جديد على تخطيط اسرائيلي لإبادة الفلسطينيين بغزة.

وأكدت أن قصف المنازل والاحياء السكنية والمنشأت المدنية والخدمية، يوضح ان الهدف الإسرائيلي يكمن في تدمير قطاع غزة كنوع من أنواع الانتقام والعقوبات الجماعية وجعله منطقة منكوبة غير صالحة للحياة .

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #غزة #طوفان الأقصى

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