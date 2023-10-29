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موسى: عملية "طوفان الأقصى" حظيت بتأييد كبير و7 أكتوبر صادما لـ(إسرائيل)

29 أكتوبر 2023 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، إن ما حدث في 7 أكتوبر كان صادما لـ(إسرائيل) ولمن يؤيدهم، مؤكدا أن عملية طوفان الأقصى حظيت بتأييد كبير في صفوف الشعب الفلسطيني.

وأوضح موسى، خلال حواره عبر فضائية الغد، مساء أمس السبت، أن المقاومة الفلسطينية انتصرت عسكريا في اليوم الأول من الحرب على غزة في (الداخل الإسرائيلي)، منوهًا بأن هذا التطور النوعي في الصراع مع دولة الاحتلال يمكن البناء عليه.

ولفت إلى أن الفلسطينيين خسروا إنسانيًا، وإنما قوات الاحتلال خسروا استراتيجيًا وسياسيًا خسارة كبرى وكُشفت كل أوراقهم ومدى عجزهم، والجميع فهم مسألة الأمن والردع الإسرائيلي، بأنها مجرد كلام لا بد من إعادة النظر فيه.

ورأي أنه لابد من تشكيل تحالف إقليمي قوي أساسه العرب للتعامل مع الموقف الحالي، مشيدا بكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرلمان التركي أمس ووصفها بالكلمة القوية.

المصدر / وكالات
#غزة #عمرو موسى #طوفان الأقصى

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