فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يهدد بقصف مستشفى القدس في غزة

مؤسسة حقوقية: هدف الاحتلال تحويل قطاع غزة لمنطقة غير صالحة للحياة

السنوار: جاهزون فورًا لصفقة تبادل أسرانا مقابل أسرى الاحتلال

أبو عبيدة: لا نزال في انتظار العدو وزمن انكسار الصهيونية بدأ

موسى: عملية "طوفان الأقصى" حظيت بتأييد كبير و7 أكتوبر صادما لـ(إسرائيل)

الرئاسة التركية: شعبنا أعلن للعالم أنه لن يترك فلسطين وحدها

8 آلاف شهيد.. الصليب الأحمر: على العالم أن يتحرك لوقف الوضع الكارثي في غزة

العاروري: المقاومة تتحكم بمجريات المعركة والاحتلال يغطي هزيمته بالمجازر

الاتصالات والإنترنت تعود جزئيا في قطاع غزة

استشهاد ثلاثة شبان خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق بالضفة

الرئاسة التركية: شعبنا أعلن للعالم أنه لن يترك فلسطين وحدها

29 أكتوبر 2023 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
...

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن الشعب التركي أعلن للعالم أنه لن يترك فلسطين وحدها خلال "تجمع فلسطين الكبير" أمس السبت.

جاء ذلك عبر حسابه في منصة "إكس"، شدد فيها أن الرئيس رجب طيب أردوغان ما يزال يصدح بالحقيقة ضد النفاق والجبن الذي تظهره ما تسمى بالدول المتحضرة والديموقراطية.

وأشار أنهم لن يتغافلوا عن جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء، وقال: "أظهر شعبنا بشكل لا ينسى دعمه وروح تضامنه مع أشقائنا الفلسطينيين، وأعلنا للعالم خلال تجمع فلسطين الكبير في إسطنبول أننا لن نترك فلسطين وحدها".

وأوضح ألطون أن تركيا بذلت كل ما في وسعها من أجل إرسال المساعدات الإنسانية (إلى غزة) والوصول إلى اتفاق هناك.

واستدرك بالقول: " إلا أن إصرار الجانب الإسرائيلي على العنف يظل أكبر عقبة أمام جهودنا، ومع الأسف نرى أنهم ضمن جهود التطهير العرقي فقط في غزة".

ودعا العالم إلى النهوض واتخاذ إجراءات مشتركة ضد إسرائيل، مضيفًا: "إن تصويت الأمم المتحدة يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ويظهر أن (إسرائيل) أصبحت معزولة في أعين المجتمع الدولي".

 

وأردف: "أولئك الذين يحمون (إسرائيل) باستخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي يجب أن يخجلوا من تواطؤهم ودعمهم لحرب إسرائيل ضد المدنيين، وسنواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار وسنبقي أبوابنا مفتوحة أمام المبادرات الدبلوماسية".

وشهدت إسطنبول أمس السبت، إقامة فعالية تجمع فلسطين الكبير بمشاركة الرئيس أردوغان وبحضور آلاف المواطنين، من أجل التعبير عن تضامنهم مع فلسطين وتنديدًا بهجمات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

المصدر / الأناضول
#قطاع غزة #تركيا #فلسطين #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة