الرئاسة التركية: شعبنا أعلن للعالم أنه لن يترك فلسطين وحدها

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن الشعب التركي أعلن للعالم أنه لن يترك فلسطين وحدها خلال "تجمع فلسطين الكبير" أمس السبت.

جاء ذلك عبر حسابه في منصة "إكس"، شدد فيها أن الرئيس رجب طيب أردوغان ما يزال يصدح بالحقيقة ضد النفاق والجبن الذي تظهره ما تسمى بالدول المتحضرة والديموقراطية.

وأشار أنهم لن يتغافلوا عن جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء، وقال: "أظهر شعبنا بشكل لا ينسى دعمه وروح تضامنه مع أشقائنا الفلسطينيين، وأعلنا للعالم خلال تجمع فلسطين الكبير في إسطنبول أننا لن نترك فلسطين وحدها".

وأوضح ألطون أن تركيا بذلت كل ما في وسعها من أجل إرسال المساعدات الإنسانية (إلى غزة) والوصول إلى اتفاق هناك.

واستدرك بالقول: " إلا أن إصرار الجانب الإسرائيلي على العنف يظل أكبر عقبة أمام جهودنا، ومع الأسف نرى أنهم ضمن جهود التطهير العرقي فقط في غزة".

ودعا العالم إلى النهوض واتخاذ إجراءات مشتركة ضد إسرائيل، مضيفًا: "إن تصويت الأمم المتحدة يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ويظهر أن (إسرائيل) أصبحت معزولة في أعين المجتمع الدولي".

وأردف: "أولئك الذين يحمون (إسرائيل) باستخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي يجب أن يخجلوا من تواطؤهم ودعمهم لحرب إسرائيل ضد المدنيين، وسنواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار وسنبقي أبوابنا مفتوحة أمام المبادرات الدبلوماسية".

وشهدت إسطنبول أمس السبت، إقامة فعالية تجمع فلسطين الكبير بمشاركة الرئيس أردوغان وبحضور آلاف المواطنين، من أجل التعبير عن تضامنهم مع فلسطين وتنديدًا بهجمات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

المصدر / الأناضول