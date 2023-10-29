8 آلاف شهيد.. الصليب الأحمر: على العالم أن يتحرك لوقف الوضع الكارثي في غزة

ناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، العالم من أجل التحرك "لوقف المستوى الذي لا يطاق" من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت سبولياريتش إنّ "هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه"، في وقتٍ يكثف فيه الاحتلال الإسرائيلي قصفه على غزة.

وأضافت سبولياريتش أن "الخسارة المأسوية لأرواح الكثير من المدنيين أمر مؤسف".

وتابعت أنّه "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف، وفي ظل الحصار القائم، ولا توجد أيضاً استجابة إنسانية كافية ممكنة حالياً".

يذكر أنّ الهلال الأحمر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، أعلن قبل ساعات، أنّ أعمال الإسعاف "شُلَّت بالكامل، بسبب القصف وانعدام الاتصالات"، مشيراً إلى اضطرار مواطنين للسير على الأقدام مسافات كبيرة تحت القصف، بهدف "الإبلاغ عن حالة إسعافية".

ويأتي ذلك فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على غزة، منذ 22 يوماً، متسبّباً بعزل القطاع المحاصَر عن العالم، عبر قطع لشبكات الاتصال والإنترنت.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي تجاوز 8 آلاف شهيد، فيما زاد الجرحى عن 20 ألفا.

المصدر / وكالات+ فلسطين أون لاين