استشهاد ثلاثة شبان خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق بالضفة

استشهد ثلاثة شبان فجر اليوم الأحد، في مخيم عسكر شرق نابلس، وبلدة طمون جنوب طوباس وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأعلنت زارة الصحة، عن ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال، فجر اليوم، هم: نعيم فران (31 عاما) في مخيم عسكر بمدينة نابلس، ورماح اقطيشات (32 عاما) في طمون بطوباس، وناصر برغوثي (29 عاما) في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله

في نابلس، أعلنت مصادر طبية، استشهد الشاب نعيم فران متأثرا بجراح خطيرة، وأصيب 10 مواطنين برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم عسكر بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.

وفي طمون ذكرت مصادر محلية أن الأسير المحرر رماح قطيشات استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة فجرا.

وفي قرية بيت ريما برام الله، استشهد الشاب ناصر البرغوثي إثر اصابته برصاص الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن البرغوثي استشهد خلال مواجهات شهدتها القرية بعد اقتحام قوات الاحتلال، فيما أصيب عشرة آخرون برصاص الاحتلال.

كما شهدت مناطق عدة في رام الله والخليل وجنين ونابلس في ساعات الفجر مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابة العشرات من المواطنين بجراح متفاوتة.

وتصاعدت المواجهات في الضفة الغربية المحتلة بين الأهالي وقوات الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين