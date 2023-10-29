السنوار: جاهزون فورًا لصفقة تبادل أسرانا مقابل أسرى الاحتلال

أعلن قـائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، جاهزية حماس لتنفيذ فوري لصفقة تبادل عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل أسرى الاحتلال لدى المقاومة.

وقال السنوار، في تصريح مساء السبت هو الأول له منذ بدء معركة طوفان الأقصى: جاهزون فوراً لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال العدو الصهيوني مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة.

وحث قائد حماس الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى لعد نفسها في حالة انعقاد دائم وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيراً لمستجدات المرحلة القادمة.

جاء تصريح السنوار، بعد قليل من إعلان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، أن اتصالات جرت في ملف الأسرى وكان هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل.

المصدر / فلسطين أون لاين