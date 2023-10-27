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منسقة أممية: لا مكان آمن في غزة

27 أكتوبر 2023 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
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قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، إن الإنذارات التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين في قطاع غزة لإخلاء المناطق التي يشن عدوانا واسعا عليها لا توفر الأمن.

وأضافت هاستينغز، في بيان: "لا مكان آمن في غزة ".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل تحذير سكان مدينة غزة بأن الذين يبقون في منازلهم يعرضون أنفسهم للخطر".

وتابعت قائلة: "بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الإخلاء، بعضهم ليس لديه مكان يذهب إليه والبعض الآخر غير قادر على التحرك، لذا فإن التحذيرات المسبقة لا تحدث أي فرق".

وشددت هاستينغز أن "إدارة النزاعات المسلحة، في أي مكان، تخضع للقانون الإنساني الدولي. وهذا يعني أنه يجب حماية المدنيين وحصولهم على الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، أينما كانوا، وسواء اختاروا التنقل أو البقاء".

ومنذ 20 يوما يواصل جيش الاحتلال استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 مواطنا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض.​​​​​​​

 

 

المصدر / الأناضول
#غزة #الأمم المتحدة #طوفان الأقصى

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