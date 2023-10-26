فقدان الكهرباء يهدد حياة الأطفال الخدج وحديثي الولادة في غزة

خان يونس/ محمد أبو شحمة:

حذر رئيس قسم الحضانة في مستشفى التحرير داخل مجمع ناصر الطبي، الدكتور حاتم ظهير، من وفاة أطفال القسم وحديثي الولادة في حالة انقطع التيار الكهربائي عن القسم نتيجة عدم دخول الوقود عبر معبر رفح البري.

وأكد ظهير في حديثه ل "فلسطين"، أن جمع الأجهزة والحضانات داخل القسم تعمل على الكهرباء وتحتاجها على مدار الساعة، وأي انقطاع للتيار يعني وفاة جميع الأطفال الخدج وحديثي الولادة.

وقال: "جميع الأجهزة تعتمد على الكهرباء، وأجهزة التنفس الصناعي، ومراقبة أعضاء جسم للأطفال وتوليد الأكسجين، وفي حالة توقفت الكهرباء، سيكون مصير الأطفال الموت".

وأشار إلى أن هناك نقصا شديدا في الأدوية والمستلزمات الطبية داخل قسم الحضانة، خاصة مواد التعقيم داخل القسم.

ولفت إلى أن هناك نقصا في حليب الأطفال الخدش، ونقص حليب الأطفال العادي بسبب استمرار إغلاق المعابر مع قطاع غزة.

وذكر أن مستلزمات النظافة والمياه تعتمد على الكهرباء وعدم توفرها يعني فقدان هذا الدعم اللوجستي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" حذرت من أن خطر الموت يحدق بنحو 120 طفلا من حديثي الولادة، يرقدون في حاضنات في مستشفيات قطاع غزة، أغلبهم يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت اليونيسف أن قرب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع يهدد حياة هؤلاء الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين