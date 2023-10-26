7028 شهيدًا وأكثر من 18 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 7028 شهيدًا منهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، إضافة إلى إصابة 18484 فلسطينيا بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الخميس الألاف من الجرحى الفلسطينيين تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في القطاع بعد أن هاجمتهم الطائرات المقاتلة الإسرائيلية أثناء تواجدهم في منازلهم السكنية.

واتهمت القدرة خلال مؤتمر صحفي (إسرائيل) باستخدام أسلحة وصواريخ محرمة دوليا ظهرت آثارها واضحة على جثث الضحايا وأجساد المصابين، حيث يعاني غالبيتهم من حروق قاتلة وذلك في محاولة لقتل المزيد والمزيد من السكان المحليين.

وشهد يوم أمس وقوع حصيلة قياسية في عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة بعد مقتل 756 شخصا، من بينهم 344 طفلاً، وفقا لمصادر طبية فلسطينية.

ومن بين الهجمات الأكثر دموية التي تم الإبلاغ عنها خلال هذه الفترة تدمير مبنى التاج السكني وعدد من المنازل المجاورة في مدينة غزة، حيث استشهد 120 فلسطيني وأصيب المئات بجروح مختلفة.

وبحسب القدرة، فقدت 149 عائلة فلسطينية عشرة من أفرادها أو أكثر، وفقدت 123 عائلة فلسطينية ما بين 6 إلى 9 أفراد، وفقدت 416 عائلة ما بين اثنين إلى خمسة من أفرادها.

فيما رصدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تدمير 16441 وحدة سكنية، وجعل 11340 وحدة أخرى غير صالحة للسكن، حتى يوم 23 أكتوبر الجاري. وتعرضت حوالي 150 ألف وحدة سكنية لأضرار طفيفة إلى متوسطة.

ويمثل العدد الإجمالي للوحدات السكنية التي تم الإبلاغ عن تدميرها أو تضررها ما لا يقل عن 45 في المائة من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة. وتم تدمير أحياء بأكملها.

كما وثقت منظمة الصحة العالمية 76 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 30 آخرين في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء الخدمة.

المصدر / فلسطين أون لاين