"الإصلاح" الكويتية تطلق مشروع "التآخي" لكفالة الأسر الفلسطينية

أعلنت جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية (منظمة مجتمع مدني)، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع "التآخي" بين الأسر الكويتية والأسر الفلسطينية، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني

وقال الأمين العام للجمعية، حمد العلي، في تصريح صحفي إن "الفكرة تهدف إلى توطيد العلاقات الإنسانية وتحقيق التضامن الاجتماعي بين شعبي الكويت وفلسطين".

وأكد أن القرآن الكريم "يشجع على التكافل والإعانة، حيث يقول في سورة الحشر (آية 9): (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)، ونجد أيضًا الأحاديث النبوية التي تحث على مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتعزز قيمة التكافل الاجتماعي" بحسب تصريحه.

وأضاف العلي أننا "نستلهم هذا المشروع من مبدأ الأخوة الإسلامية والتكافل الاجتماعي الذي دعت إليه القيم الإسلامية السامية، فنحن نعبر عن تضامننا ودعمنا للأسر الفلسطينية في هذه اللحظة الصعبة".

وأشار إلى أن "السيرة النبوية نجد فيها نموذجًا رائعًا للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة، فالمهاجرون تركوا أوطانهم من أجل الإيمان بالله ورسوله، واستقبلهم الأنصار بذراعين مفتوحتين وقلوب حانية".

وتابع "نحن نسعى لأن نكون أنصارًا لهذه الأسر الفلسطينية، ونقدم لهم الدعم والمساعدة".

وأوضح أن مشروع كفالة الأسر الفلسطينية "يتيح لكل أسرة كويتية كفالة أسرة فلسطينية، فهذا العمل ليس مجرد مساعدة مادية، بل هو تعبير عن التضامن والأخوة الحقيقية بين الشعوب".

ودعا العلي المجتمع الكويتي إلى "تبني هذه الفكرة والمشاركة في هذا المشروع النبيل حيث يمكن لكل أسرة كويتية أن تكفل أسرة فلسطينية في حاجة ماسة".

وبين أن هذا العمل "ليس مجرد مساعدة مادية، بل هو تعبير عن التضامن والأخوة الحقيقية بين الشعوب".

كما دعا العلي الجمعيات الخيرية في الكويت إلى "إطلاق مشروع خاص بهذه الأسر المتضررة، وخاصةً تلك الفئات الضعيفة التي ليس لها أي سند أو معيل في حياتها حيث يمكن لهذه المشاريع أن تكون جسرًا لتقديم المساعدة والدعم اللازم لهؤلاء الأشخاص، وتحسين جودة حياتهم ومستقبلهم".

المصدر / فلسطين أون لاين