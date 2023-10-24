فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة: 7326 شهيدا و19 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

هنية يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد

عشرات الآلاف من الأردنيين ينطلقون في مسيرة لدعم غزة

أونروا: غزة على شفير كارثة مع خطر تفشي أمراض وغياب المساعدات

مركز حقوقي إسرائيلي: القصف على غزة يمثل "جريمة حرب"

القسام يعلن إحباط محاولة إنزال إسرائيلية على شاطئ رفح

الكشف عن هجومين ضد قوات إسرائيلية في إريتريا ومقتل ضابط

اتحاد دولي: وضع غزة كارثي ونفاد الوقود يحول المستشفيات مقابر

هنية: استمرار العدوان على غزة سيخرج المنطقة عن السيطرة

مسيرة في نيويورك ضد مزودي الاحتلال بالأسلحة الأميركية

هيومن راتس ووتش: نفاق الغرب "صارخ" ومعاييره مزدوجة

24 أكتوبر 2023 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
...
إسرائيل سوّت مناطق سكنية مدنية بالأرض بما تحوي من عائلات

انتقدت منظمة "هيومن راتس ووتش" الدولية، صمت الغرب إزاء "انتهاك" (إسرائيل) القانون الإنساني الدولي، معتبرة أن "نفاقه (الغرب) ومعاييره المزدوجة صارخة".

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الاثنين، إن الغرب "يصمت إزاء انتهاك (إسرائيل) القانون الإنساني الدولي، فيما لا يتردد بالتنديد بالانتهاكات الروسية في حربها على أوكرانيا".

وأضافت أن "مطالب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين تنطبق على الجميع".

وذكرت بهذه المطالب وهي: "لا تهاجم المدنيين عمدا أو بشكل عشوائي، ولا تأخذ رهائن، ولا تعاقب المدنيين على أفعال يرتكبها أفراد آخرون، ولا تَمنع المساعدات الإنسانية أو تحجبها".

وشددت على أن "مبدأ عدم المعاملة بالمثل المتأصل في قوانين الحرب ينطبق على جميع النزاعات"، وأن "انتهاك هذه القوانين من جانب طرف لا يُبرّر انتهاكات الطرف الآخر".

وأشارت المنظمة، إلى "تنديد الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية بالانتهاكات الصارخة الروسية خلال الحرب على أوكرانيا، ودعمها الجهود الدولية لتحقيق العدالة للضحايا".

وفي حين "سارعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى إدانة الهجمات ضد (إسرائيل) والدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك وإطلاق سراح الرهائن"، وفق المنظمة، إلا أن ردّ فعلها على "أفعال إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول كان صامتا".

وتساءلت المنظمة: "أين الإدانة الواضحة للتشديد القاسي من الحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما، والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب؟".

وتابعت: "أين الغضب من تصريحات القادة السياسيين الإسرائيليين الساعين إلى طمس التمييز الضروري بين المدنيين والمقاتلين في غزة، حتى عندما يأمرون بقصف أكثر كثافة لهذه المنطقة المكتظة بالسكان، والذي يُحوّل المدينة إلى أنقاض؟".

وأضافت المنظمة: "أين هي الدعوات الواضحة والصريحة الموجهة إلى (إسرائيل) لاحترام المعايير الدولية في هجومها على غزة، ناهيك عن المساءلة؟".

#العدوان على غزة #هيومن راتس ووتش #نفاق الغرب #ازدواجية معايير الغرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة