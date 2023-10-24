ارتفاع حصيلة مقاتلي حزب الله الشهداء إلى 33 منذ 7 أكتوبر

أعلن "حزب الله"، في بيان صدر عنه، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد مقاتل ثالث منذ فجر اليوم، إثر مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواقع وخلايا عسكرية تابعة للحزب في جنوب لبنان.

وجاء في بيان لحزب الله "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى حسين نزها مرتضى الحسيني من بلدة النبي عثمان في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

بيانين منفصلين

وكان قد أعلن الحزب في بيانين منفصلين ساعات الليل المتأخرة بين الإثنين والثلاثاء، استشهاد مقاتلين آخرين له، حيث جاء عنه "تزف المقاومة الإسلامية الشهيد علي عدنان أرطيل من بلدة ميفدون وإبراهيم محمد قشمر (حيدر) من بلدة ديركيفا جنوب لبنان، واللذين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".

ومع استشهاد المقاتل الأخير، ترتفع حصيلة شهداء حزب الله منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 33 مقاتلا جراء استمرار تبادل إطلاق النار المتقطع بين قوات حزب الله وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين