فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة: 7326 شهيدا و19 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

هنية يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد

عشرات الآلاف من الأردنيين ينطلقون في مسيرة لدعم غزة

أونروا: غزة على شفير كارثة مع خطر تفشي أمراض وغياب المساعدات

مركز حقوقي إسرائيلي: القصف على غزة يمثل "جريمة حرب"

القسام يعلن إحباط محاولة إنزال إسرائيلية على شاطئ رفح

الكشف عن هجومين ضد قوات إسرائيلية في إريتريا ومقتل ضابط

اتحاد دولي: وضع غزة كارثي ونفاد الوقود يحول المستشفيات مقابر

هنية: استمرار العدوان على غزة سيخرج المنطقة عن السيطرة

مسيرة في نيويورك ضد مزودي الاحتلال بالأسلحة الأميركية

ارتفاع حصيلة مقاتلي حزب الله الشهداء إلى 33 منذ 7 أكتوبر

24 أكتوبر 2023 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

أعلن "حزب الله"، في بيان صدر عنه، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد مقاتل ثالث منذ فجر اليوم، إثر مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواقع وخلايا عسكرية تابعة للحزب في جنوب لبنان.

وجاء في بيان لحزب الله "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى حسين نزها مرتضى الحسيني من بلدة النبي عثمان في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

بيانين منفصلين

وكان قد أعلن الحزب في بيانين منفصلين ساعات الليل المتأخرة بين الإثنين والثلاثاء، استشهاد مقاتلين آخرين له، حيث جاء عنه "تزف المقاومة الإسلامية الشهيد علي عدنان أرطيل من بلدة ميفدون وإبراهيم محمد قشمر (حيدر) من بلدة ديركيفا جنوب لبنان، واللذين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".

ومع استشهاد المقاتل الأخير، ترتفع حصيلة شهداء حزب الله منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 33 مقاتلا جراء استمرار تبادل إطلاق النار المتقطع بين قوات حزب الله وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #شهداء #طوفان الأقصى #مقاتلوا حزب الله

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة