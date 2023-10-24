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120شهيدًا ومئات الإصابات بقصف بربري ليلي على غزة

24 أكتوبر 2023 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
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قصف على غزة عدوان

استشهد أكثر من 120 مواطنا في سلسلة غارات بربرية عنيفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليلة أمس وفجر اليوم الثلاثاء، واستهدفت منازل مأهولة بالسكان بمختلف المناطق في قطاع غزة في اليوم الثامن عشر للعدوان.

ودمرت طائرات حربية إسرائيلية بناية سكنية في مدينة رفح تعود لعائلة العايدي ما أدى لاستشهاد 48 مواطنا، كما أصيب العشرات بجروح.

كما وقصفت الطائرات الحربية قصفت يعود لعائلة مخيمر في منطقة تل السلطان برفح، ما أوقع شهداء وجرحى بصفوف المواطنين.

قصف منزل مأهول

وقصف منزلا مأهولا بالسكان في بلدة بيت لاهيا شمال قطع غزة ما اوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين تم نقلهم للمستشفى الاندونيسي بالبلدة.

وفي منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة قصفت منزلا ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.

كما قصفت الطائرات الاسرائيلية منزلا في مدينة خان يونس جنوب القطاع ما أدى لوقوع عدة إصابات نقلت لمستشفى ناصر في المدينة، وقصفت منزلا آخر بالمدينة ما أوقع شهداء وجرحى

واستهدفت غارة اسرائيلية منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المواطنين بينهم نساء وأطفال.

انقطاع الكهرباء عن الإندونيسي 

وانقطع التيار الكهربائي، الليلة الماضية، عن المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية داخله.

وحذر الأطباء داخل المستشفى من تداعيات توقف المولدات الكهربائية عن العمل على حياة المرضى والمصابين، حيث يتواجد فيه من المئات، وبعضهم موصول على أجهزة التنفس الصناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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