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الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو الحكام والشعوب لمناصرة غزة بكل قوة

23 أكتوبر 2023 . الساعة 22:41 بتوقيت القدس
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الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو الحكام والشعوب لمناصرة غزة

أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن “الواجب الشرعي على حكام العرب والمسلمين اليوم نصرة إخوانهم في غزة، بكل أنواع القوة العسكرية والمالية والدبلوماسية والموقف السياسي الصارم والواضح”.

وقالت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد في بيان صحفي إن “ما يقوم به أهل غزة وفلسطين جهاد شرعي واجب، لتحرير أرضهم التي احتلها الكيان الصهيوني، كما أنه واجب شرعي على كل المسلمين، حكومات وشعوبا وأفرادا، في مواجهة التأييد الغربي للحرب الظالمة، وإنهاء احتلال الصهاينة لأرض الإسلام”.

وبين أن “المناصرة واجبة بكل وسيلة ممكنة، بالنفس والمال والكلمة والتظاهر والموقف السياسي، أو غيرها من الوسائل”.

وشدد على أنه “فرض على المسلمين جمع كلمتهم وإنشاء حلف عسكري، يحفظ أمن المنطقة ويدفع عنها البغي والعدوان حتى لا يترتب على ذلك مفاسد وفتن”.

وحذر البيان من تهجير أهل غزة من أرضهم وديارهم، ومن حرمة مشاركة الصهاينة في جريمتهم الشنيعة بأي شكل، وتحت أي لافتة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #علماء مسلمين #دعم المالي

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