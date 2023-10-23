استطلاع: 66 بالمئة من الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتنياهو

أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام في دولة الاحتلال، أن 66 بالمئة من المستطلعة أراءهم يطالبون بنيامين نتنياهو، بالاستقالة من منصبه بعد الحرب، إثر فشل عملية 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الاثنين: "تبين أن 75 بالمئة من الجمهور يُحمل نتنياهو المسؤولية الرئيسية عن فشل حرب 7 أكتوبر".

وأضافت: "أجاب 66 بالمئة من الإسرائيليين بأنه يتعين على نتنياهو الاستقالة من منصبه بعد الحرب، مقابل 18 بالمئة أجابوا بـ لا"، دون أن تورد مواقف باقي العينة التي شملها الاستطلاع الذي أجراه معهد "أغام" (خاص) لصالح الصحيفة.

قتلى إسرائيليون

وأشارت إلى أن 1442 إسرائيليا تبلغ أعمارهم 18 عاما وأكثر، شاركوا بالاستطلاع.

وتابعت: "الرقم الأكثر إثارة للاهتمام، هو أن أكثر من نصف ناخبي حزب الليكود (يتزعمه نتنياهو)، يعتقدون أنه يجب أن يستقيل نتنياهو في نهاية الحرب، مقارنة بـ 32 بالمئة من ناخبي نفس الحزب الذين يعتقدون أنه لا ينبغي له الاستقالة"، دون توضيح باقي النسب.

وأكدت أن "71 بالمئة من الإسرائيليين، يحملون وزير الحرب يوآف غالانت مسؤولية عن الإخفاق".

حل الكنيست

واعتبر 64 بالمئة من الإسرائيليين، بأنه يتعين حل (الكنيست) وإجراء انتخابات جديدة بعد الحرب.

وأضافت الصحيفة: "بالنسبة لناخبي الليكود، فإن 45 بالمئة، يعتقدون أنه يجب إجراء الانتخابات مباشرة بعد انتهاء الحرب"، وفق نتائج الاستطلاع.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت الصحيفة ذاتها، إن هناك أزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي، بشأن التطورات الجارية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين