"الإعلامي الحكومي" يتحدث عن حقيقة دخول شاحنات وقود لغزة

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، دخول أي شاحنة وقود لقطاع غزة.

وقال المكتب في تصريح صحفي: "نفيا لبعض التصريحات والأخبار المتداولة، فإننا نؤكد عدم دخول الوقود إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان"، مؤكدًا أن الشاحنات التي وصلت خلال اليومين الماضيين لم تشمل أي كميات وقود، رغم الحاجة الملحة والعاجلة له لضمان استمرار عمل المنظومة الصحية والخدماتية بالقطاع.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه 17، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

المصدر / فلسطين أون لاين