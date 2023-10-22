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جيش الاحتلال يعلن إبلاغ 212 عائلة بأن أبناءهم العسكريين أسرى في غزة

22 أكتوبر 2023 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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جندي إسرائيلي أسير لدى المقاومة في عملية طوفان الأقصى

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح الأحد، عن إبلاغ جيش الاحتلال، لعائلات إسرائيلية بوقوع أبناءهم أسرى لدى المقاومة في غزة.

وبحسب ما كشفته وسائل الإعلام العبرية، فقد أبلغ جيش الاحتلال 212 عائلة بأن أبناءهم العسكريين أسرى في غزة.

ونفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مع فصائل المقاومة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية طوفان الأقصى، استطاعت خلالها اقتحام مدن إسرائيلية ومناطق غلاف غزة.

فرقة غزة

وباغتت كتائب القسام فرقة غزة، على كامل مناطق التماس من جنوب قطاع غزة، حتى شماله، موقعة فيهم القتلى والأسرى والجرحى.

وأعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في وقت لاحق، أسر الكتائب ما بين 200 إلى 250 إسرائيليا، فيما لدى فصائل المقاومة عدد آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #أسرى الاحتلال #أسرى القسام

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