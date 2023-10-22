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حزب الله يعلن استشهاد 6 من عناصره بمعارك مع الاحتلال جنوب لبنان

22 أكتوبر 2023 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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أرشيفية

أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد 6 من عناصره في المعارك التي دارت أمس السبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، فيما هدّد جيش الاحتلال الحزب بجرّ لبنان إلى حرب "لن يجني منها شيئاً".

وذكر الحزب، في بيان، أنّ "كلاً من وسام محمد حيدر، وإبراهيم حسن عطوي، وعباس بسام شومان، استشهدوا في أثناء قيامهم بواجبهم"، دون ذكر أي تفاصيل.

وفي السياق قالت وسائل إعلام لبنانية، إنّ قصفاً إسرائيلياً عنيفاً استهدف كفرشوبا ومحيط علما الشعب والضهيرة جنوبي لبنان بعد قصف موقع رويسات العلم الإسرائيلي.

استهداف مجموعة مقاومة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، استهداف مجموعة مسلحة، قال إنها حاولت إطلاق قذائف مضادة للدروع في منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية.

وكان الحزب قد أعلن، أمس السبت، أنّ كلاً من "المقاتل بلال نمر رميتي، وعلي خليل خريس، وإسماعيل أحمد الزين استُشهدوا"، دون تفاصيل إضافية.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء حزب الله خلال المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ عملية "طوفان الأقصى" بقطاع غزة فجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى 19.

المصدر / فلسطين أون لاين
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