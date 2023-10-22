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الاحتلال يقصف مسجد الأنصار بجنين بالطائرات

22 أكتوبر 2023 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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من مكان قصف مسجد الأنصار بجنين

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مسجد الأنصار في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين.

وسُمع دوي انفجار وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء جنين عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف الطابق السفلي من مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم.

ودوّت صافرات الإنذار في أنحاء جنين تحسبا لاقتحام قوات الاحتلال في أعقاب القصف.

شهيدان في القصف

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان مقتضب إن طواقمها نقلت شهيدًا وعدة إصابات في قصف جوي إسرائيلي استهدف مسجد الأنصار في مخيم جنين.

وعثرت طواقم الهلال الأحمر لاحقا على شهيد آخر تحت الأنقاض، بعد أن أبلغت عائلته عن تواجده في المسجد وفقدانه بعد القصف.

وزعم جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إنه قصف موقع تحت الأرض في مسجد الأنصار بمدينة جنين، حيث مكثت خلية تابعة لحركة حماس والجهاد الإسلام مسؤولة عن تنفيذ عدة عمليات في الأشهر الأخيرة وخططت لتنفيذ عملية أخرى وشيكة.

وادعى جيش الاحتلال والشاباك أن "الخلية نفذت عملية في 14 تشرين الأول/ أكتوبر قرب الجدار الفاصل، أسفرت عن انفجار عبوة جرى تفعيلها عن بعد واستهدفت قوة من الجيش وصلت إلى المكان، دون الإبلاغ عن إصابات".

المصدر / فلسطين أون لاين
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