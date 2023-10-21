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الشيخ صلاح: ارفعوا أصواتكم وقولوا أوقفوا الحرب على غزة

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الشيخ صلاح: ارفعوا أصواتكم وقولوا أوقفوا الحرب على غزة

21 أكتوبر 2023 . الساعة 22:59 بتوقيت القدس
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الشيخ رائد صلاح

 

وجّه رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الشيخ رائد صلاح نداء لرفع الصوت عاليا لوقف الحرب والاعتداءات وقتل الأبرياء.

وقال الشيخ صلاح: "أنادي كل صاحب ضمير حي مسلم أو مسيحي أو يهودي أو صاحب أي ملة في الارض، أقول للجميع ارفعوا أصواتكم وقولوا أوقفوا الحرب.

وأضاف صلاح: "ارفعوا أصواتكم وقولوا أفشوا السلام وارفعوا أصواتكم وقولوا أوقفوا الحرب لا لهدم المساجد ولا لهدم الكنائس ولا لهدم الكنس.

وشدد صلاح على أن يرفع الصوت أن لا لهدم الصلوات والبيع، وعلى رفع الصوت ليقولوا أوقفوا الحرب.

وأكد صلاح قائلا: "لا لقتل الأجنة في بطون أمهاتهم، ولا لقتل الرضع لا لقتل الأطفال، ارفعوا أصواتكم وقولوا أوقفوا الحرب، لا لقتل الأبرياء من الرجال ومن النساء ومن الشيوخ ومن العجائز، ارفعوا أصواتكم وقولوا أوقفوا الحرب"

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الشيخ خطاب #مخيم خان الشيخ

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