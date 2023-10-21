الصحة بغزة تحذر: عدم إدخال الوقود للمستشفيات يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المرضى

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، من "خطر" عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات على حياة الجرحى والمرضى.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب على لسان ناطقها أشرف القدرة، إن "عدم إدخال الوقود فورا إلى مستشفيات قطاع غزة يشكل خطرا حقيقيا على الجرحى والمرضى".

وتفرض سلطات الاحتلال حصارا خانقا على قطاع غزة، فيما تمنع أي مساعدات إنسانية وطبية من الدخول للقطاع باستثناء التي عبرت اليوم عبر معبر رفح بجهود دولية.

مولدات كهربائية

وتعتمد مستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة على المولدات الكهربائية التي تعمل على الوقود، بعد قطع الاحتلال الكهرباء بشكل كامل عن القطاع، وتوقف المولد الوحيد في محطة تشغيل الكهرباء عن العمل بعد نفاد الوقود.

ولليوم الخامس عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين