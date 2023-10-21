فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلديات غزة: نفاد الوقود يُنذر بكارثة صحية وبيئية كبيرة

الصحة بغزة تحذر: عدم إدخال الوقود للمستشفيات يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المرضى

تزامنًا مع اعتقالات الاحتلال.. السلطة تصعد انتهاكاتها بحق نشطاء الضفة

ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 5007

4137 شهيدًا و13162 مصابًا منذ بدء العدوان

دخول قافلة مساعدات لغزة من معبر رفح

بيان مهم من "الصحة العالمية" حول استهداف المستشفيات في غزة

سلطات الاحتلال تطلب من "الإسرائيليين" مغادرة الأردن ومصر فورًا

(88) شهيدًا في الضفة منذ بداية معركة طوفان الأقصى

1204 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

الصحة بغزة تحذر: عدم إدخال الوقود للمستشفيات يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المرضى

21 أكتوبر 2023 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
...
جرحى يتدفقون على مدار الساعة على مستشفيات غزة جراء العدوان والقصف الشديد

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، من "خطر" عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات على حياة الجرحى والمرضى.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب على لسان ناطقها أشرف القدرة، إن "عدم إدخال الوقود فورا إلى مستشفيات قطاع غزة يشكل خطرا حقيقيا على الجرحى والمرضى".

وتفرض سلطات الاحتلال حصارا خانقا على قطاع غزة، فيما تمنع أي مساعدات إنسانية وطبية من الدخول للقطاع باستثناء التي عبرت اليوم عبر معبر رفح بجهود دولية.

مولدات كهربائية

وتعتمد مستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة على المولدات الكهربائية التي تعمل على الوقود، بعد قطع الاحتلال الكهرباء بشكل كامل عن القطاع، وتوقف المولد الوحيد في محطة تشغيل الكهرباء عن العمل بعد نفاد الوقود.

 ولليوم الخامس عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستشفيات غزة #صحة غزة #الوقود ومستشفيات غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة