إخلاء نحو 50 ألف مستوطن من المستوطنات القريبة من لبنان

ذكرت وسائل إعلام عبرية، السبت، أنه تم إخلاء نحو 50 ألف مستوطن من 26 مستوطنة قريبة من الحدود مع لبنان.

وأوضح الإعلام العبري أنه من بين المستوطنات التي تم إخلائها مستوطنة "كريات شمونة".

جيش الاحتلال كان قد بدأ الخميس بإخلاء سكان المستوطنات القريبة من المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة بعمق 5 كيلو مترات.

تبادل للقصف

وتشهد المنطقة الحدودية تبادلا للقصف والقذائف بين الحين والآخر بين حزب الله وقوات الاحتلال.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على غزة وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الرابع عشر على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين