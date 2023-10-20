حماس تشيد بالمسيرات التي خرجت نصرة لغزة

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالجماهير التي خرجت، "دعماً لغزة وتنديداً بمجازر الاحتلال وجرائمه، ودعت إلى استمرارها حتى توقف هذا العدوان الإجرامي".

كما أشادت، في بيان صحفي بـ"الجماهير الحرة في قارات العالم التي لبت النداء في الجمعة الثانية لعملية (طوفان الأقصى) والتي خرجت بحشود هادرة دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفضا للعدوان الصهيوني ولسياسة التهجير التي يقودها الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة الامريكية".

وأشارت إلى أن "خروج كل تلك الحشود الهادرة اليوم وطوال الأيام الماضية من كل الدول والعواصم في العالم على اختلاف وتنوع ألوانها وأعراقها وجنسياتها ما هي إلا رسالة واضحة مفادها أن قضيتنا الفلسطينية العادلة هي قضية تحرر وطني ونضال من أجل الحرية والاستقلال ولا يمكن تصفيتها او اختزالها".

ودعت إلى "استمرار النفير لوقف العدوان ورفض التهجير وتعزيز كل أشكال الدعم والمناصرة والتضامن مع قطاع غزة حتى وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الفاشي على مدار الساعة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء -بحسب آخر الإحصائيات- إلى 4137 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13162 جريحا.

‏‎وكانت 181 منظمة حقوقية من بلدان عربية وأجنبية قد طالبت اليوم بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وبعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم" وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة.

المصدر / فلسطين أون لاين