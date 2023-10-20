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سلطات الاحتلال تبدأ بتفعيل إخلاء "كريات شمونه" قرب حدود لبنان

20 أكتوبر 2023 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
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سلطات الاحتلال تبدأ بتفعيل إخلاء "كريات شمونه"

شرعت سلطات الاحتلال، الجمعة، بتفعيل خطة إخلاء مستوطنة "كريات شمونه" من سكانها المستوطنين قرب الحدود مع جنوب لبنان، على خلفية التصعيد العسكري مع "حزب الله".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "تعلن سلطة الطوارئ عن تفعيل خطة إخلاء سكان كريات شمونة إلى بيوت ضيافة".

وأضاف: "تمت المصادقة على تفعيل الخطة من قبل وزير الحرب يؤاف غالانت، وقد أبلغت قيادة الجبهة الداخلية رئيس البلدية عن القرار صباح الجمعة".

الحدود اللبنانية

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أقرت إسرائيل إخلاء 28 بلدة تقع على مقربة من الحدود اللبنانية.

والخميس تمت إضافة مستوطنة "كريات شمونه" (عدد سكانها يتجاوز 24 ألفا) إلى البلدات المقرر إخلاؤها.

وشهد جانبي الحدود خلال الأيام الماضية تبادلا لإطلاق النيران بين مقاتلين من "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوقع قتلى وإصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سلطات الاحتلال #حدود لبنان #كريات شمونه

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