دعوات فصائلية للحشد اليوم دعما لغزة والمقاومة في طوفان الأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل العمل الوطني والإسلامي وعدد من الحركات الشعبية، جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة والداخل المحتل 1948م، إلى النفير العام اليوم الجمعة الموافق 20-10-2023م.

وأكدت الدعوات على ضرورة شدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كلّ الأماكن والساحات، انتقاماً لدماء الشهداء في قطاع غزّة وانتصاراً للقدس والأقصى.

وطالبت الدعوات الجماهير العربية الغاضبة وأبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات إلى الانطلاق في حشود هادرة إلى الحدود مع فلسطين المحتلة وإلى أقرب نقطة من فلسطين، وإعلان التضامن مع قطاع غزّة ومقاومتها الباسلة.

مدن الضفة والداخل

وشددت الدعوات الفصائلية والشعبية العاجلة للنفير بعد صلاة الجمعة في كافة مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وأراضي الداخل المحتل 48 تنديداً بجريمة الاحتلال في غزة.

وأعلنت عدد من المدن في الضفة عن انطلاق مسيرات حاشدة، ففي نابلس من مسجد النصر ، ورام الله من مسجد البيرة الكبير، وطولكرم من مسجد عثمان ( الجديد )، والخليل من مسجد الحسين، وبيت لحم من مسجد عمر بن الخطاب، وجنين من مسجد المخيم الكبير.

وستخرج مسيرات حاشدة أيضا في طوباس من مسجد الشهيد، وأريحا من مسجد العباسية في مخيم عقبة جبر، وقلقيلية من مسجد ابن تيمية في حي النقار، وسلفيت : المسجد الكبير، القدس : من كافة مساجد المدينة، والداخل المحتل 48 من مساجد مراكز المدن.

كما دعت حماس في بيان لها أحرار العالم وجماهير أمّتنا العربية والإسلامية إلى الخروج في مظاهرات حاشدة، في كلّ المدن والعواصم، تضامناً مع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة، وإدانةً وفضحاً للجرائم والمجازر التي تُرتكب ضدّ الأطفال والنساء والمدنيين العزّل.

أيام غضب

وأضافت: "لتكن كلّ الأيام القادمة أياماً للغضب العارم في كلّ مكانٍ، للتضامن مع أهلنا في قطاع غزّة الأبيّة، وليرى الاحتلال الصهيوني وداعموه والمنحازون لإرهابه وعدوانه، أنَّ لفلسطين وغزَّة والقدس والمسجد الأقصى المبارك رجالاً يُلبّون نداء النصرة والتضامن، ويعلنون أنَّ دماء غزَّة دماؤهم".

وشددت على ضرورة تواصل الفعاليات والمسيرات الحاشدة والاعتصامات طيلة الأيام القادمة، ولبقاء الحراكات مستمرة ومتصاعدة وغاضبة ما بقي هذا العدوان، وما استمرت المجازر وحرب الإبادة.

المصدر / فلسطين أون لاين