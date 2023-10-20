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مظاهرتان في الأرجنتين والإكوادور تضامنا مع غزة

مظاهرتان في الأرجنتين والإكوادور تضامنا مع غزة

20 أكتوبر 2023 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
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مشهد من مظاهرة تضامنية مع غزة

شهدت كل من الأرجنتين والإكوادور مظاهرتين شعبيتين داعمتين لفلسطين، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول.

ففي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس شارك مئات المواطنين في مظاهرة أمام السفارة الفلسطينية، محتجين على الهجمات المستمرة على قطاع غزة.

إبادة جماعية

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات تحمل عبارات "فلسطين حرة"، و"إبادة جماعية".

أما في كيتو عاصمة الإكوادور، سار المتظاهرون إلى أمام السفارة الإسرائيلية، وحرقوا العلم الأمريكي، وأبدوا غضبهم من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات "فلسطين حرة"، و"لتعد الإمبريالية لموطنها"، وطالب المتظاهرون بتوقف القصف الإسرائيلي على الأحياء السكنية في قطاع غزة.

ممثل الجالية

وأفاد ممثل الجالية المسلمة في الإكوادر دفيد رودريغز للإعلام بأن "فلسطين تلقت على مدى سنوات ضربات كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية و(إسرائيل)".

وشارك في تظاهرة عاصمة الإكوادور ممثلو الحزب الشيوعي الإكوادوري.

وتواصل دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية موضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / وكالات
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