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ارتفاع عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين منذ بدء العدوان على غزة

20 أكتوبر 2023 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
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قتلى إسرائيليون في عمليات للمقاومة (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال المتطرفة، الجمعة، ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 4834 منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت في بيان: "بلغ عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى الجمعة 4834، كان من بينهم 12 بحالة حرجة، 280 خطيرة، 771 متوسطة، والباقون بحالة طفيفة".

وأوضحت وزارة  صحة الاحتلال أن عدد المصابين الذين ما زالوا في المستشفيات بلغ، الجمعة 301، بينهم 48 بحالة خطيرة، 173 متوسطة و80 طفيفة".

مقتل 1300

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أعلنت مقتل ما لا يقل عن 1300 إسرائيلي منذ بداية الحرب.

ولليوم الرابع عشر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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