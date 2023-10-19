181 منظمة حقوقية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب

أدانت 181 منظمة حقوقية حول العالم، اليوم الخميس، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات مكثفة على قطاع غزة، معتبرة ذلك "جرائم حرب".

وجاء في بيان المنظمات الحقوقية، أن الاحتلال الإسرائيلي "يرتكب شتى صنوف الجرائم الدولية، ولا تتوانى عن استخدام ما بيدها من أسلحة محرمة دوليا".

وأضاف البيان، أن "بالمقابل، نجد أمريكا والدول الأوروبية يلوذان بصمت مطبق غير مقبول عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل".

وطالب البيان المجتمع الدولي بـ "العمل فورا على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على قطاع غزة".

وأكد البيان على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته، وحقه في العودة إلى أراضيه، وحقه في النضال بكافة الأشكال، وحقه في المقاومة بما فيها الكفاح المسلح، ضد الاحتلال".

وشدد البيان على أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يتمتع بحق الدفاع عن النفس كونه، محتلاً، وليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن النفس في وجه حالة هو من أثارها باحتلاله السافر وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في تقرير المصير".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، كما يقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.

المصدر / فلسطين أون لاين