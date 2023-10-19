السيسي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "أولوية قصوى"

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاء اليوم (الخميس) مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "أولوية قصوى".

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي استقبل اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري.

وشهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الموقف في قطاع غزة.

واستعرض السيسي جهود مصر لخفض التصعيد، مؤكدا أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة.

وشدد على خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته.

كما تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث أكد السيسي أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

المصدر / وكالات