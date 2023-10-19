1089عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

وثق (مركز معلومات فلسطين - معطى)، أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".

وبحسب المركز فإن 1089 عملا مقاوما في الضفة منذ بداية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الجاري، وحتى صباح اليوم الخميس الساعة 11.55.

⭕ الملخص:

🟢 مجموع أعمال المقاومة النوعية والشعبية: 1089

•إطلاق نار: 312

•عمليات نوعية: 38

•مواجهات بأشكال متعددة: 739

🟢 مظاهرات ومسيرات: 167

🟡 قتلى في صفوف الاحتلال: 1 قتيل

🟡 اصابات في صفوف الاحتلال: 23 إصابة

🟡 عدد الشهداء: 73 شهيداً

🟢 عدد مناطق المواجهة في كل محافظة:

🔸الإجمالي: 280

المصدر / فلسطين أون لاين