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69 شهيدا منذ 7 أكتوبر

7 شهداء بينهم 4 أطفال في الضفة الغربية خلال 12 ساعة

19 أكتوبر 2023 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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جنازة شهداء (أرشيف)

استشهد 7 مواطنين بينهم 4 أطفال، خلال 12 ساعة، في محافظات الضفة، ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 69 شهيدا.

في محافظة رام الله والبيرة، استشهد الطفلان قيس تيم شلش (17 عاما)، وخليل محمد خليل (15 عاما) بالرصاص الحي، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

كما استشهد الشاب محمد عبد الرحمن حسين فواقة (21 عاما) برصاص الاحتلال، في قرية دورا القرع شمال رام الله، والشاب جبريل عوض برصاص قوات الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله.

شهيد نابلس

وفي محافظة نابلس، استشهد الشاب إبراهيم نزيه إبراهيم الحج علي (24 عاما) متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جماعين جنوب نابلس.

طفل شهيد

وفي محافظة بيت لحم، استشهد الطفل أحمد منير صدوق (14 عاما) من مخيم الدهيشة، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

طفل آخر

وفي محافظة طولكرم، استشهد الطفل طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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