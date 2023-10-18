"التعاون الإسلامي" تدعو إلى فتح ممرات إنسانية لغزة

دعا الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، إلى فتح ممرات إنسانية لقطاع غزة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي البربري عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي العاجل لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية لبحث الوضع في قطاع غزة، وفق مصدرين رسميين.

قال أمين عام "التعاون الإسلامي" حسين إبراهيم طه، إنه "يدين بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة"، معتبرا إياها "جريمة حرب"، وفق بيان للمنظمة.

وأكد طه "ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وضمان فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة".

وخلال ترؤسه الاجتماع، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته، إن "الاجتماع يأتي استجابة لتطورات مأساوية وعنيفة تشهدها المنطقة، ولتدارُس الوضع الخطير لتصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطها"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وشدد على "ضرورة السعي الجاد والمشترك لتخفيف الأوضاع الإنسانية المتردية، والحد من تزايد المعاناة في غزة، عبر المطالبة بإجلاء المصابين، وفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات، والمعدات الطبية والأدوية، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية".

وطالب بـ"التركيز على الجهود نحو تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار".

المصدر / فلسطين أون لاين