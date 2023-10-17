ارتفاع عدد شهداء الضفة منذ معركة "طوفان الأقصى" لـ 61

استشهد مسن من محافظة نابلس فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بجراحه، برصاص الاحتلال الإسرائيلي التي أصيب بها قبل عدة أيام، ليرتفع عدد شهداء الضفة منذ معركة طوفان الأقصى لـ 61 شهيدا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب استشهاد المسن سمير محمود عبد القادر صبرة (70 عاما)، متأثرا بإصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس قبل 4 أيام.

وأصيب الشهيد صبرة بالرصاص الحي في البطن خلال مواجهات اندلعت في منطقة المساكن الشعبية شرقي المدينة، ونقل إلى مستشفى رفيديا الذي أعلن الأطباء فيه عن استشهاده فجر اليوم متأثرا بجراحه.

شهيد حلحول

وفي ساعات الفجر الأولىـ أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد نضال ملحم (17 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل.

وأوضح الهلال الأحمر أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة اندلعت فجرا عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة حلحول.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الميزان بالخليل استشهاد ملحم متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في البطن.

وباستشهاد صبرة وملحم يرتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي إلى 61 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين