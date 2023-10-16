فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو عبيدة: عدد الأسرى لدي القسام ما بين 200 و250

سلطة الطاقة: نفاد وقود مولدات المستشفيات ينذر بكارثة إنسانية في غزة

الشيكل في أدنى مستوى منذ 8.5 سنوات أمام الدولار

تجدد الاشتباكات على الحدود اللبنانية الجنوبية وحزب الله يستهدف 5 مواقع

853 طفلًا ارتقوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

إلى جانب القتلى.. جيش الاحتلال يعلن عدد أسراه لدى كتائب القسام بغزة

دعوات للمشاركة في مسيرة حاشدة برام الله مساء اليوم

تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة مع وجود ألف شهيد تحت الأنقاض

2808 شهيدًا 10850 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

سكان غزة يرفضون الخروج من منازلهم ويصطفون خلف المقاومة في مواجهة العدوان

الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة دمار شامل ضد المدنيين في غزة

16 أكتوبر 2023 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
...
قنابل فسفورية للاحتلال تجاه المناطق السكانية لغزة
غزة/ أدهم الشريف: 

اتهم ضابط في إدارة هندسة المتفجرات في جهاز الشرطة الفلسطينية النقيب محمد مقداد، جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة دمار شامل في قصف المدنيين منذ بدء عدوانه العسكري الموسع على قطاع غزة.

وأكد مقداد لصحيفة "فلسطين" أن الذخائر التي استخدمها جيش الاحتلال عبارة عن قنابل ثقيلة أسقطتها الطائرات الحربية على أحياء مكتظة بالمدنيين وألحقت دمارًا مهولاً في قطاع غزة الذي يتعرض لضربات جوية مكثفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وأوضح أن جميع هذه الذخائر هي في الأصل من صنع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها متعددة الأحجام والأنواع، منها قنابل MK82، وMK83، وMK84، بالإضافة إلى قنابل من نوع GPU31، وGPU38.

ولفت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استخدمت أيضًا أحزمة نارية في قصف الأحياء السكنية، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من المواطنين في سلسلة مجازر وثقها الصحفيون والمؤسسات الحقوقية ولاقت تنديدًا كبيرًا على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع: "تواصل أطقم هندسة المتفجرات عملها في التعامل مع العديد من جرائم القصف وتفكيك القنابل التي لم تنفجر رغم استمرار العدوان العسكري الذي طال مناحي الحياة كافة في قطاع غزة".

وذكر أن جيش الاحتلال استهدف مناطق آمنة بقنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليًا استخدامه في المناطق المدنية في أوقات الحروب، مبينًا أن كثافة القصف منعت طواقم هندسة المتفجرات من الوصول إلى المناطق المستهدفة للتعامل مع القنابل التي لم تنفجر وحماية المدنيين من مخاطرها.

وطالب المقداد المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين من جرائم الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الحرب على غزة #العدوان على غزة #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة