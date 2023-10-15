حزب الله يستهدف 5 مواقع إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الأحد، في بيان أن مجاهدي المقاومة هاجموا 5 مواقع إسرائيلية، وهي جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة، وموقع العباد.

وقال حزب الله في بيانه إن مجاهدي المقاومة "هاجموا المواقع الإسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة".

وأعلن البيان، أنّ المجاهدين استهدفوا أيضاً الكاميرات والتجهيزات الفنية الإسرائيلية المثبتة على جدار مستوطنة المطلة، موضحاً أنه تم "استهداف الكاميرات والتجهيزات بالأسلحة المناسبة مما تسبّب بتعطيلها".

موقع المطلة ومسكاف

وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة مواقع المطلة ومسكاف عام.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن حادثة أمنية حصلت على تلة "راميم"، قرب مستوطنة "كريات شمونة"، شمالي فلسطين، مضيفةً أن هناك تبادلاً لإطلاق النار في المنطقة.

وأفادت وسائل الإعلام ذاتها، بحصول إطلاق نيران أسلحة خفيفة ورشاشات في منطقة "راميم" في الشمال، مؤكدةً إطلاق نار كثيف من أسلحة خفيفة على الكاميرات الموضوعة على طول السياج الحدودي مع لبنان.

الدخول للملاجئ

كذلك، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه "تم الطلب من سكان الخالصة والمنارة وكل إصبع الجليل دخول الملاجئ".

وبالتزامن، أعلن موقع "والاه" الإسرائيلي عن إصابة 3 أشخاص في حنيتا من جراء صاروخ مضاد للدروع.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، في وقت سابق اليوم، في بيان لها أنه "في مواصلة للرد على قتل وجرح الصحافيين، والمدنيين في بلدة علما الشعب، قام مجاهدو المقاومة بمهاجمة ثكنة حانيتا".

وأضافت المقاومة في بيانها، أنّ الهجوم أدى إلى "إصابة دبابتين وناقلة جند وسقوط عدد من القتلى والجرحى".

واستهدفت المقاومة دبابة إسرائيلية في موقع الراهب رداً على استهداف الاحتلال للمدنيين اللبنانيين.

إصابة 5 جنود

كذلك، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، أنّ هناك 5 إصابات بين الجنود، نتيجة الصاروخ الذي أطلق من لبنان نحو حنيتا، بالجليل الغربي.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية بسقوط صواريخ في شلومي ونهاريا في الشمال، مضيفةً أن "إسرائيل" طلبت من سكان المستوطنات التي تقع ضمن شعاع 9 كلم بعيداً عن الحدود مع لبنان الدخول إلى الأماكن الآمنة.

وقبل ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، أنّ مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري استهدفت صباحاً مركزاً لـ"جيش العدو" في "شتولا" بالصواريخ الموجّهة.

المصدر / الميادين