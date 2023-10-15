869 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

وثق (مركز معلومات فلسطين - معطى) أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" السبت قبل الماضي، وحتى اليوم الأحد 15 أكتوبر.

وفي ملخص البيان:

🟢 مجموع أعمال المقاومة النوعية والشعبية: 869

•إطلاق نار: 246

•عمليات نوعية: 31

•مواجهات بأشكال متعددة: 592

🟢 مظاهرات ومسيرات: 103

🟡 قتلى في صفوف الاحتلال: 1 قتيل

🟡 اصابات في صفوف الاحتلال: 23 إصابة

🟡 عدد الشهداء: 57 شهيداً

🟢 عدد مناطق المواجهة في كل محافظة:

•عدد مناطق المواجهة: 259

- (40) القدس

- (34) الخليل

- (38) رام الله

- (46) نابلس

- (17) بيت لحم

- (14) قلقيلية

- (27) جنين

- (9) سلفيت

- (19) طولكرم

- (11) اريحا

- (4) طوباس

المصدر / فلسطين أون لاين