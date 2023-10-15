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869 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

15 أكتوبر 2023 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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مقاومون في الضفة الغربية (أرشيف)

وثق (مركز معلومات فلسطين - معطى) أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" السبت قبل الماضي، وحتى اليوم الأحد 15 أكتوبر.

وفي ملخص البيان:

🟢 مجموع أعمال المقاومة النوعية والشعبية: 869

•إطلاق نار: 246

•عمليات نوعية: 31

•مواجهات بأشكال متعددة: 592

🟢 مظاهرات ومسيرات: 103

🟡 قتلى في صفوف الاحتلال: 1 قتيل

🟡 اصابات في صفوف الاحتلال: 23 إصابة

🟡 عدد الشهداء: 57 شهيداً

🟢 عدد مناطق المواجهة في كل محافظة:

•عدد مناطق المواجهة: 259

-      (40) القدس

-      (34) الخليل

-      (38) رام الله

-      (46) نابلس

-      (17) بيت لحم

-      (14) قلقيلية

-      (27) جنين

-      (9) سلفيت

-      (19) طولكرم

-      (11) اريحا

-      (4) طوباس

المصدر / فلسطين أون لاين
#الضفة #أعمال مقاومة #طوفان الأقصى

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