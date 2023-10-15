869 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

وثق (مركز معلومات فلسطين - معطى) أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" السبت قبل الماضي، وحتى اليوم الأحد 15 أكتوبر.
وفي ملخص البيان:
🟢 مجموع أعمال المقاومة النوعية والشعبية: 869
•إطلاق نار: 246
•عمليات نوعية: 31
•مواجهات بأشكال متعددة: 592
🟢 مظاهرات ومسيرات: 103
🟡 قتلى في صفوف الاحتلال: 1 قتيل
🟡 اصابات في صفوف الاحتلال: 23 إصابة
🟡 عدد الشهداء: 57 شهيداً
🟢 عدد مناطق المواجهة في كل محافظة:
•عدد مناطق المواجهة: 259
- (40) القدس
- (34) الخليل
- (38) رام الله
- (46) نابلس
- (17) بيت لحم
- (14) قلقيلية
- (27) جنين
- (9) سلفيت
- (19) طولكرم
- (11) اريحا
- (4) طوباس
المصدر / فلسطين أون لاين