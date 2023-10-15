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القسام تعلن استشهاد 3 من مقاتليها بعملية شمال فلسطين المحتلة

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القسام تعلن استشهاد 3 من مقاتليها بعملية شمال فلسطين المحتلة

15 أكتوبر 2023 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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مقاتلون من كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استشهاد 3 من مقاتليها خلال تنفيذ عملية "شمال فلسطين المحتلة" أمس السبت، وفق بيان للكتائب.

وكشفت كتائب القسام، في بيان لها، أن مجموعة من مقاتليها تمكنوا من تفجير السياج الحدودي واستهداف نقطة مراقبة ومن ثَم الوصول إلى منطقة قريبة من مستوطنة "مرغليوت" والاشتباك مع جيش الاحتلال وإيقاع خسائر في صفوفه.

أسماء الشهداء

وأضافت كتائب القسام، في بيانها، أنه وأثناء الاشتباك قامت "طائرات العدو باستهداف مجاهدينا ليرتقوا شهداء إلى ربهم مقبلين غير مدبرين".

وذكرت أن الشهداء هم أحمد أسامة عثمان من مخيم عين الحلوة، ويحيى نايف عبد الرازق من مخيم عين الحلوة، وصهيب عمر كايد من وادي الزينة.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام إطلاق رشقة صاروخية مركزة من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي، وتشهد المنطقة الحدودية جنوب لبنان تبادلا للقصف منذ يوم الأحد الماضي، في أعقاب بدء معركة طوفان الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القسام #كتائب القسام في لبنان #عملية شمال فلسطين

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