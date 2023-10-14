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الأورومتوسطي: الاحتلال يمارس حملة إبادة جماعية بدافع وحشي في غزة

14 أكتوبر 2023 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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مشهد من مشاهد العدوان على غزة المستمر لليوم الثامن

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس حملة إبادة واسعة بحق المدنيين في غزة بدافع وحشي من الانتقام عبر غاراتها الجوية الكثيفة على الأحياء السكنية وحرمانهم من الماء والاحتياجات الأساسية.

وقال المرصد الدولي إنه ينظر بخطورة بالغة إلى إنذار جيش الإحتلال مدينة غزة ومناطق شمال القطاع بإخلاء منازلهم والتوجه إلى وسط وجنوب القطاع ما يشكل ممارسة علنية لعمليات نقل قسري (ترانسفير) خارج القانون الدولي.

وقال الأورومتوسطي في بيان إنه رصد نقصا حادا في إمدادات الماء والمواد الغذائية الرئيسية في ظل فرض إغلاقا كاملا لليوم السابع على قطاع غزة وقطع الإمدادات الإنسانية عن سكانه البالغ عددهم مليوني و300 ألف.

حالة عطش

وذكر أن قطاع غزة أمام حالة عطش كبيرة بعد أن أوقفت سلطات الاحتلال منذ اليوم الأول لعدوانه الوحشي ضخ المياه من خط ميكروت المغذي للقطاع وتوقف محطات التحلية بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود.

وأشار إلى أن استهداف القصف الإسرائيلي لغالبية آبار المياه زاد من صعوبة الأزمة، وهو انعكس على كمية المياه التي تصل إلى غالبية المناطق السكنية مما تسبب في نقصها بشدة.

كما رصد الأورومتوسطي نقصا حادا في إمدادات المواد الغذائية بما في ذلك الخبز والبيض والخضروات، في وقت تواجه المنظمات الدولية الإنسانية مصاعب شديدة في توزيع المساعدات الغذائية على سكان القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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