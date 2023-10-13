(33) شهيدًا في الضفة منذ بداية معركة طوفان الأقصى في الضفة

وثق مركز معطى ارتقاء 33 شهيدا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية معركة طوفان الأقصى السبت الماضي.
وبحسب المركز توزع الشهداء على المدن كالآتي:
🔸 (10) الخليل
🔸 (7) نابلس
🔸 (7) القدس
🔸 (2) جنين
🔸 (2) أريحا
🔸 (2) رام الله
🔸 (1) بيت لحم
🔸 (1) طولكرم
🔸 (1) قلقيلية
⭕ أسماء الشهداء:
1- كرم ناصر العايدي/أريحا / مواجهات
2- عمرو عابد/رام الله / مواجهات
3- أحمد عبدالناصر رابي/قلقيلية / مواجهات -طفل-
4- محمد عوض جربوعة/ رام الله /عملية طعن
5- يوسف نادر سليمان ادريس/الخليل / مواجهات
6- محمود باسم خميس / الخليل / مواجهات
7- أحمد عواودة / الخليل /اشتباك مسلح
8- عبدالحليم ابرهيم أبو سنينة/أريحا / مواجهات
9- محمد جواد زغير / الخليل /مواجهات
10- محمد زياد حميد / القدس / مواجهات
11- أمجد ماهر خضير / القدس / مواجهات
12- ثائر سامي كسبة / القدس / مواجهات -طفل-
13- عماد عديلي / نابلس / مواجهات
14- آدم الجولاني / القدس / مواجهات -طفل-
15- راجح حسام طه / الخليل / عملية الجرافة
16- أحمد أبو تركي / الخليل / مواجهات
17- منتصر زعاقيق / الخليل / مواجهات
18- محمد ماجد حماد / الخليل / مواجهات
19- أحمد أشرف عوض / الخليل / اشتباك مسلح
20- علي عليان / طولكرم / شظايا صواريخ القبة الحديدية
21- محمود محمد سباعنة / جنين / اشتباك مسلح
22- أحمد محمد سباعنة / جنين / اشتباك مسلح
23- علي عبيسان العباسي / القدس / مواجهات
24- عبدالرحمن فرج ديبة / القدس / مواجهات
25- مراد عيسى الفرا / بيت لحم / اشتباك مسلح
26- مصعب عبد الحليم أبوريدة / نابلس / مواجهات
27- عبادة سائد أبو سرور / نابلس / مواجهات
28- معاذ رائد عودة / نابلس / مواجهات
29- حسن مهند عودة / نابلس / مواجهات -طفل-
30- مؤنس ربحي زيادات / الخليل / مواجهات -طفل-
31- إبراهيم الوادي / نابلس / اعتداء مستوطنين
32- أحمد إبراهيم الوادي / نابلس / اعتداء مستوطنين
33- رندة عبدالله عجاج / القدس / رصاص الاحتلال