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(33) شهيدًا في الضفة منذ بداية معركة طوفان الأقصى في الضفة

13 أكتوبر 2023 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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تشييع شهيد في الضفة

وثق مركز معطى ارتقاء 33 شهيدا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية معركة طوفان الأقصى السبت الماضي.

وبحسب المركز توزع الشهداء على المدن كالآتي:

🔸 (10) الخليل

🔸 (7) نابلس

🔸 (7) القدس

🔸 (2) جنين

🔸 (2) أريحا

🔸 (2) رام الله

🔸 (1) بيت لحم

🔸 (1) طولكرم

🔸 (1) قلقيلية

⭕ أسماء الشهداء:

1- كرم ناصر العايدي/أريحا / مواجهات

2- عمرو عابد/رام الله / مواجهات

3- أحمد عبدالناصر رابي/قلقيلية / مواجهات -طفل-

4- محمد عوض جربوعة/ رام الله /عملية طعن

5- يوسف نادر سليمان ادريس/الخليل / مواجهات

6- محمود باسم خميس / الخليل / مواجهات

7- أحمد عواودة / الخليل /اشتباك مسلح

8- عبدالحليم ابرهيم أبو سنينة/أريحا / مواجهات

9- محمد جواد زغير / الخليل /مواجهات

10- محمد زياد حميد / القدس / مواجهات

11- أمجد ماهر خضير / القدس / مواجهات

12- ثائر سامي كسبة / القدس / مواجهات -طفل-

13- عماد عديلي / نابلس / مواجهات

14- آدم الجولاني / القدس / مواجهات -طفل-

 

15- راجح حسام طه / الخليل / عملية الجرافة

16- أحمد أبو تركي / الخليل / مواجهات

17- منتصر زعاقيق / الخليل / مواجهات

18- محمد ماجد حماد / الخليل / مواجهات

19- أحمد أشرف عوض / الخليل / اشتباك مسلح

20- علي عليان / طولكرم / شظايا صواريخ القبة الحديدية

21- محمود محمد سباعنة / جنين / اشتباك مسلح

22- أحمد محمد سباعنة / جنين / اشتباك مسلح

23- علي عبيسان العباسي / القدس / مواجهات

24- عبدالرحمن فرج ديبة / القدس / مواجهات

25- مراد عيسى الفرا / بيت لحم / اشتباك مسلح

26- مصعب عبد الحليم أبوريدة / نابلس / مواجهات

27- عبادة سائد أبو سرور / نابلس / مواجهات

28- معاذ رائد عودة / نابلس / مواجهات

29- حسن مهند عودة / نابلس / مواجهات -طفل-

30- مؤنس ربحي زيادات / الخليل / مواجهات -طفل-

31- إبراهيم الوادي / نابلس / اعتداء مستوطنين

32- أحمد إبراهيم الوادي / نابلس / اعتداء مستوطنين

33- رندة عبدالله عجاج / القدس / رصاص الاحتلال

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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