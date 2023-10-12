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الصحة بغزة تقر قرارين لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية

12 أكتوبر 2023 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
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مستشفيات غزة

أقرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قرارين من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "وكالة الرأي": "يتمثل القرار الأول في أن يُعامل المواطنون متلقو الخدمات الصـحية في مرافق الوزارة معاملة المؤمنين، والثاني هو أن يعفى المواطنون من دفع رسوم التعرفة المالية الخاصة بالخدمات الصحية.

مرافق الصحة

وذكرت أن ذلك يأتي بناء على ما تقضيه المصلحة العامة، ولتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لهم في مرافق وزارة الصحة خلال العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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