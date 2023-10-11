بصاروخ "R160".. بقعة زيت النار القسامية تتوسع بقصف حيفا

اتسعت بقعة زيت النار، التي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، في قصف البلدات والمدن الإسرائيلي ردا على العدوان الإسرائيلي الإجرامي تجاه المواطنين المدنيين في قطاع غزة.

فقد أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، قصف مدينة حيفا، وهي المدى الأبعد الذي طالته صواريخها منذ بدء معركة طوفان الأقصى يوم السبت الماضي.

وقالت الكتائب في بيان: "كتائب القسام تقصف مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز R160" وهو محلي الصنع يصل مداه إلى 160 كم، وتعني رموزه (رنتيسي 160 كيلو متر).

وأضافت: "هاجمنا مربضاً للآليات والأفراد شرق غزة بطائرتين انتحاريتين" دون مزيد من التفاصيل.

وهذه هي المرة الأولى التي تقصف فيها كتائب القسام مدينة حيفا التي تبعد عن قطاع غزة قرابة 150 كم منذ بدء جولة القتال الحالية.

المصدر / فلسطين أون لاين