حماس بالضفة تدعو لمسيرات غضب واشتباك الليلة نصرة لغزة ومقاومتها

دعت حركة "حماس" في الضفة الغربية، للخروج في مسيرات الدعم والإسناد للمقاومة في غزة بعد صلاة المغرب والعشاء اليوم الأربعاء، في عموم المساجد والتوجه نحو نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال.

وطالبت حماس كافة أبناء الشعب الفلسطيني عامة، وأبناء حماس خاصة إلى الخروج في مسيرات الدعم والإسناد للمقاومة في غزة بعد صلاتي المغرب والعشاء اليوم في عموم المساجد والتوجه نحو نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قصفها لمستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التالي، ضمن معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام فجر السبت الماضي.

قصف المدنيين

فيما تواصل طائرات الاحتلال منذ خمسة أيام قصفها لمنازل المدنيين وأحياء مأهولة وتجمعات للمواطنين، في مختلف محافظات قطاع غزة، دون سابق إنذار، ما أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء، وإصابة المئات.

وبحسب آخر تحديثٍ صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد ضحايا العدوان بلغ حتى صباح اليوم 950 شهيدًا إضافة لأكثر من 5 آلاف جريح، بينهم عشرات الأطفال والسيدات.

وتعيش أجزاءّ واسعة من القطاع في ظالم دامس نتيجة قطع التيار الكهربائي الذي ترافق مع قطع إمدادات المياه، وخدمة الإنترنت على عدد كبير من السكان، وإغلاق جميع المعابر من وإلى غزة؛ ما ينذر بأزمة إنسانية عميقة.

المصدر / فلسطين أون لاين