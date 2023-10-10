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جمعت مليون دينار بعد ساعات من انطلاقها

فزعة لفلسطين.. حملة كويتية لدعم أهل غزة في ظل العدوان الإسرائيلي

10 أكتوبر 2023 . الساعة 19:45 بتوقيت القدس
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أطلقت الكويت حملة تبرعات في البلاد، اليوم الثلاثاء، لدعم أهل فلسطين وغزة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي واسع.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية بلغت حصيلة تبرعات الحملة الشعبية لدعم أهل فلسطين، التي أطلقتها الكويت، برعاية وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية، بعد ساعات من إطلاقها أكثر من مليون دينار حتى الآن.

وشارك نحو 1830 متبرعا خلال ساعات من بدء الحملة الشعبية تحت عنوان «فزعة لفلسطين»، فيما لا تزال الحملة تتواصل للمساهمة في تخفيف آثار الحرب الصهيونية على الأشقاء الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حملة تبرعات كويتية #حملة دعم كويتية لأهل فلسطين #فزعة لفلسطين

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