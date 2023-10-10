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430 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" وحتى اليوم

10 أكتوبر 2023 . الساعة 17:51 بتوقيت القدس
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المقاومة في جنين مقاومة مقاومين الضفة

وثق (مركز معلومات فلسطين - مُعطى) أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" وحتى اليوم الساعة 04.45 م من يوم 10-10-2023.

وفي ملخص المركز كان مجموع أعمال المقاومة: 430، عدد مناطق المواجهة: 137

إصابات في صفوف الاحتلال: 8، وهي موزعة كالآتي:

• إطلاق نار: 121

• محاولة دهس: 3

• محاولة طعن: 2 

• عبوات ناسفة: 11

• زجاجات حارقة ومفرقعات نارية: 30

• إحراق وتحطيم مواقع عسكرية: 6

• تصدٍّ للمستوطنين: 9

• إحراق وتحطيم مركبة عسكرية: 4

• اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة: 213

• مظاهرات: 31

التفاصيل:

القدس

- مستوطنة بسغات زئيف: إطلاق نار. (إصابة مستوطن)

- سلوان: مفرقعات نارية، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- أبو ديس: إطلاق نار، مظاهرات، مواجهات.

- التلة الفرنسية: محاولة طعن.

- مخيم قلنديا: إطلاق نار.

- حاجز قلنديا: إطلاق نار متكرر.

- حاجز شعفاط: إطلاق نار.

- حاجز الزعيم: إطلاق نار، مواجهات ومفرقعات نارية.

- واد الجوز: مفرقعات نارية، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- أبو ديس: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- مخيم شعفاط: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، مفرقعات نارية

- الصوانة: مواجهات وإلقاء حجارة.

- العيساوية: مواجهات وإلقاء حجارة، زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، حرق مركبة عسكرية.

- سلوان: مواجهات وإلقاء حجارة.

- البلدة القديمة: مواجهات وإلقاء حجارة، مظاهرات.

- كفر عقب: مظاهرات.

- العيزرية: زجاجات حارقة، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- جبل المكبر: زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، إحراق موقع عسكري، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- بيت إجزا شمال: مواجهات وإلقاء حجارة.

- الرام: مواجهات وإلقاء حجارة.

- باب حطة: مواجهات.

- صور باهر: مفرقعات نارية، مواجهات وإلقاء حجارة.

- جبل الجبيعة: مواجهات وإلقاء حجارة.

- عناتا: مواجهات وإلقاء حجارة.

- حاجز الزيتونة: حرق مركبة عسكرية، زجاجات حارقة.

 رام الله

- المغير: مظاهرات.

- أم صفا: إطلاق نار، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- مستوطنة بيت ايل: إطلاق نار، مواجهات وإلقاء حجارة.

- مستوطنة بيت ارييه: محاولة طعن.

- مدينة رام الله: مظاهرات.

- البيرة: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- النبي صالح: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- دير عمار: صد اعتداءات مستوطنين.

- حاجز عوفر: إطلاق نار، مواجهات وإلقاء حجارة.

- حاجز البيرة: مواجهات.

- سجن عوفر: مواجهات.

- سلواد: مواجهات.

- نعلين: مواجهات وإلقاء حجارة.

- حاجز عطارة: إطلاق نار.

- بدرس: مواجهات وإلقاء حجارة.

- دير ابزيع: تصدٍّ للمستوطنين.

طوباس

- طوباس: مظاهرات.

- طمون: إطلاق نار، مواجهات، مظاهرات.

- خلة مكحول: صد اعتداء مستوطنين.

جنين

- مخيم جنين: إطلاق نار.

- حاجز طوره: إطلاق نار.

- حاجز سالم: إطلاق نار.

- فتحة مقيبلة: إطلاق نار.

- مدينة جنين: إطلاق نار، مظاهرات.

- مخيم جنين: مظاهرات.

- حاجز دوتان: إطلاق نار.

- حاجز الجلمة: إطلاق نار، مظاهرات، مواجهات، عبوات ناسفة.

- مستوطنة شاكيد: إطلاق نار.

- فقوعة: إطلاق نار، زجاجات حارقة، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- عربونة: إطلاق نار، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- جلبون: صد اعتداءات مستوطنين

- مستوطنة حنانيت: إطلاق نار.

- جبع: إطلاق نار.

- عربونة: إطلاق نار.

- مستوطنة حومش: إطلاق نار.

قلقيلية

- مدينة قلقيلية: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، مظاهرات

- الحاجز الشمالي: زجاجات حارقة، إحراق موقع عسكري، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- عزون: إطلاق نار، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- الفندق: إطلاق نار.

نابلس

- سبسطية: إطلاق نار.

- مستوطنة مجداليم: إطلاق نار.

- حاجز صرة: إطلاق نار.

- حاجز الون موريه: إطلاق نار.

- حاجز شافي شمرون: إطلاق نار متكرر.

- يتما: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- قبلان: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- البلدة القديمة: مظاهرات.

- مدينة نابلس: إطلاق نار، مظاهرات.

- مستوطنة الون موريه: إطلاق نار.

- قصرى: إطلاق نار. (متكرر)

- برقة: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، زجاجات حارقة، إحراق مركبة عسكرية.

- بيت فوريك: إطلاق نار، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- حاجز شوماش: إطلاق نار.

- حاجز حومش: إطلاق نار.

- بيتا: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، تحطيم مركبة عسكرية.

- حوارة: زجاجات حارقة، إحراق نقطة عسكرية، مواجهات وإلقاء حجارة.

- حاجز حوارة: مواجهات وإلقاء حجارة.

- قبر يوسف: إطلاق نار وعبوات ناسفة.

- حاجز 17: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- حاجز الطور: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- زواتا: إطلاق نار وعبوات ناسفة.

- جبل جرزيم: إطلاق نار.

- عينابوس: مواجهات والقاء حجارة.

- دوما: مواجهات.

- حاجز دير شرف: إطلاق نار.

- مستوطنة شافي شمرون: إطلاق نار.

- جيت: إطلاق نار.

سلفيت

- ياسوف: إطلاق نار، إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين.

- قراوة بني حسان: مواجهات.

- مستوطنة آريئيل: محاولة دهس

طولكرم

- مستوطنة بيت حيفر: إطلاق نار.

- بوابة الشويكة: إطلاق نار وعبوات ناسفة.

- بوابة نتساني عوز: إطلاق نار متكرر.

- مدينة طولكرم: إطلاق نار.

- ضاحية الشويكة: إطلاق نار، عبوة ناسفة، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- مخيم نور شمس: مظاهرات.

- حاجز نتساني عوز: إطلاق نار، عبوة ناسفة، مواجهات.

- بوابة 104: إطلاق نار.

- زيتا: مواجهات.

- حاجز عناب: إطلاق نار.

- مستوطنة عيناف: إطلاق نار.

بيت لحم

- بيت لحم: مظاهرات.

- حوسان: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- بيت فجار: مواجهات

- تقوع: مواجهات وإلقاء حجارة.

- مستوطنة ألون شفوت: إطلاق نار.

- مستوطنة مجدال عوز: إطلاق نار.

- مستوطنة بيتار عليت: إطلاق نار.

- مستوطنة إفرات: إطلاق نار.

- الجبعة: إطلاق نار.

- حاجز الأنفاق: إطلاق نار.

- مخيم الدهيشة: مظاهرات، مواجهات وإلقاء حجارة.

اريحا

- الاغوار: مواجهات، إطلاق نار. (اصابة جندي)

- الحاجز الشمالي: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- مستوطنة فيرد يريحو: إحراق آلية عسكرية

- مخيم عقبة جبر: مظاهرات.

- مستوطنة مسواه: إطلاق نار.

- مدينة أريحا: مظاهرات

الخليل

- مستوطنة العين: إطلاق نار.

- بيت أمر: إطلاق نار(متكرر)(إصابة جندي)، اندلاع مواجهات والقاء حجارة، مظاهرات.

- خرسا: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- فرش الهوى: زجاجات حارقة، احراق موقع عسكري، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- المدخل الغربي: زجاجات حارقة، احراق موقع عسكري، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- مخيم الفوار: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- مستوطنة كريات أربع: إطلاق نار، اقتحام ومحاولة دهس بجرافة.

- مدينة الخليل: مظاهرات، إطلاق نار.

- واد النصارى: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- سعير: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- باب الزاوية: إطلاق نار، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- مخيم العروب: محاولة دهس، مظاهرات، مواجهات وإلقاء حجارة.

- الظاهرية: إطلاق نار.

- راس الحورة: مواجهات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الضفة #أعمال مقاومة #المقاومة في الضفة

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