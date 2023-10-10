430 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" وحتى اليوم

وثق (مركز معلومات فلسطين - مُعطى) أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" وحتى اليوم الساعة 04.45 م من يوم 10-10-2023.
وفي ملخص المركز كان مجموع أعمال المقاومة: 430، عدد مناطق المواجهة: 137
إصابات في صفوف الاحتلال: 8، وهي موزعة كالآتي:
• إطلاق نار: 121
• محاولة دهس: 3
• محاولة طعن: 2
• عبوات ناسفة: 11
• زجاجات حارقة ومفرقعات نارية: 30
• إحراق وتحطيم مواقع عسكرية: 6
• تصدٍّ للمستوطنين: 9
• إحراق وتحطيم مركبة عسكرية: 4
• اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة: 213
• مظاهرات: 31
التفاصيل:
القدس
- مستوطنة بسغات زئيف: إطلاق نار. (إصابة مستوطن)
- سلوان: مفرقعات نارية، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- أبو ديس: إطلاق نار، مظاهرات، مواجهات.
- التلة الفرنسية: محاولة طعن.
- مخيم قلنديا: إطلاق نار.
- حاجز قلنديا: إطلاق نار متكرر.
- حاجز شعفاط: إطلاق نار.
- حاجز الزعيم: إطلاق نار، مواجهات ومفرقعات نارية.
- واد الجوز: مفرقعات نارية، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- أبو ديس: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- مخيم شعفاط: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، مفرقعات نارية
- الصوانة: مواجهات وإلقاء حجارة.
- العيساوية: مواجهات وإلقاء حجارة، زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، حرق مركبة عسكرية.
- سلوان: مواجهات وإلقاء حجارة.
- البلدة القديمة: مواجهات وإلقاء حجارة، مظاهرات.
- كفر عقب: مظاهرات.
- العيزرية: زجاجات حارقة، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- جبل المكبر: زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، إحراق موقع عسكري، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.
- بيت إجزا شمال: مواجهات وإلقاء حجارة.
- الرام: مواجهات وإلقاء حجارة.
- باب حطة: مواجهات.
- صور باهر: مفرقعات نارية، مواجهات وإلقاء حجارة.
- جبل الجبيعة: مواجهات وإلقاء حجارة.
- عناتا: مواجهات وإلقاء حجارة.
- حاجز الزيتونة: حرق مركبة عسكرية، زجاجات حارقة.
رام الله
- المغير: مظاهرات.
- أم صفا: إطلاق نار، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- مستوطنة بيت ايل: إطلاق نار، مواجهات وإلقاء حجارة.
- مستوطنة بيت ارييه: محاولة طعن.
- مدينة رام الله: مظاهرات.
- البيرة: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- النبي صالح: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- دير عمار: صد اعتداءات مستوطنين.
- حاجز عوفر: إطلاق نار، مواجهات وإلقاء حجارة.
- حاجز البيرة: مواجهات.
- سجن عوفر: مواجهات.
- سلواد: مواجهات.
- نعلين: مواجهات وإلقاء حجارة.
- حاجز عطارة: إطلاق نار.
- بدرس: مواجهات وإلقاء حجارة.
- دير ابزيع: تصدٍّ للمستوطنين.
طوباس
- طوباس: مظاهرات.
- طمون: إطلاق نار، مواجهات، مظاهرات.
- خلة مكحول: صد اعتداء مستوطنين.
جنين
- مخيم جنين: إطلاق نار.
- حاجز طوره: إطلاق نار.
- حاجز سالم: إطلاق نار.
- فتحة مقيبلة: إطلاق نار.
- مدينة جنين: إطلاق نار، مظاهرات.
- مخيم جنين: مظاهرات.
- حاجز دوتان: إطلاق نار.
- حاجز الجلمة: إطلاق نار، مظاهرات، مواجهات، عبوات ناسفة.
- مستوطنة شاكيد: إطلاق نار.
- فقوعة: إطلاق نار، زجاجات حارقة، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.
- عربونة: إطلاق نار، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.
- جلبون: صد اعتداءات مستوطنين
- مستوطنة حنانيت: إطلاق نار.
- جبع: إطلاق نار.
- عربونة: إطلاق نار.
- مستوطنة حومش: إطلاق نار.
قلقيلية
- مدينة قلقيلية: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، مظاهرات
- الحاجز الشمالي: زجاجات حارقة، إحراق موقع عسكري، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- عزون: إطلاق نار، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- الفندق: إطلاق نار.
نابلس
- سبسطية: إطلاق نار.
- مستوطنة مجداليم: إطلاق نار.
- حاجز صرة: إطلاق نار.
- حاجز الون موريه: إطلاق نار.
- حاجز شافي شمرون: إطلاق نار متكرر.
- يتما: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- قبلان: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- البلدة القديمة: مظاهرات.
- مدينة نابلس: إطلاق نار، مظاهرات.
- مستوطنة الون موريه: إطلاق نار.
- قصرى: إطلاق نار. (متكرر)
- برقة: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، زجاجات حارقة، إحراق مركبة عسكرية.
- بيت فوريك: إطلاق نار، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- حاجز شوماش: إطلاق نار.
- حاجز حومش: إطلاق نار.
- بيتا: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، تحطيم مركبة عسكرية.
- حوارة: زجاجات حارقة، إحراق نقطة عسكرية، مواجهات وإلقاء حجارة.
- حاجز حوارة: مواجهات وإلقاء حجارة.
- قبر يوسف: إطلاق نار وعبوات ناسفة.
- حاجز 17: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- حاجز الطور: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- زواتا: إطلاق نار وعبوات ناسفة.
- جبل جرزيم: إطلاق نار.
- عينابوس: مواجهات والقاء حجارة.
- دوما: مواجهات.
- حاجز دير شرف: إطلاق نار.
- مستوطنة شافي شمرون: إطلاق نار.
- جيت: إطلاق نار.
سلفيت
- ياسوف: إطلاق نار، إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين.
- قراوة بني حسان: مواجهات.
- مستوطنة آريئيل: محاولة دهس
طولكرم
- مستوطنة بيت حيفر: إطلاق نار.
- بوابة الشويكة: إطلاق نار وعبوات ناسفة.
- بوابة نتساني عوز: إطلاق نار متكرر.
- مدينة طولكرم: إطلاق نار.
- ضاحية الشويكة: إطلاق نار، عبوة ناسفة، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.
- مخيم نور شمس: مظاهرات.
- حاجز نتساني عوز: إطلاق نار، عبوة ناسفة، مواجهات.
- بوابة 104: إطلاق نار.
- زيتا: مواجهات.
- حاجز عناب: إطلاق نار.
- مستوطنة عيناف: إطلاق نار.
بيت لحم
- بيت لحم: مظاهرات.
- حوسان: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.
- بيت فجار: مواجهات
- تقوع: مواجهات وإلقاء حجارة.
- مستوطنة ألون شفوت: إطلاق نار.
- مستوطنة مجدال عوز: إطلاق نار.
- مستوطنة بيتار عليت: إطلاق نار.
- مستوطنة إفرات: إطلاق نار.
- الجبعة: إطلاق نار.
- حاجز الأنفاق: إطلاق نار.
- مخيم الدهيشة: مظاهرات، مواجهات وإلقاء حجارة.
اريحا
- الاغوار: مواجهات، إطلاق نار. (اصابة جندي)
- الحاجز الشمالي: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.
- مستوطنة فيرد يريحو: إحراق آلية عسكرية
- مخيم عقبة جبر: مظاهرات.
- مستوطنة مسواه: إطلاق نار.
- مدينة أريحا: مظاهرات
الخليل
- مستوطنة العين: إطلاق نار.
- بيت أمر: إطلاق نار(متكرر)(إصابة جندي)، اندلاع مواجهات والقاء حجارة، مظاهرات.
- خرسا: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.
- فرش الهوى: زجاجات حارقة، احراق موقع عسكري، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.
- المدخل الغربي: زجاجات حارقة، احراق موقع عسكري، اندلاع مواجهات والقاء حجارة.
- مخيم الفوار: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.
- مستوطنة كريات أربع: إطلاق نار، اقتحام ومحاولة دهس بجرافة.
- مدينة الخليل: مظاهرات، إطلاق نار.
- واد النصارى: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- سعير: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- باب الزاوية: إطلاق نار، اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- مخيم العروب: محاولة دهس، مظاهرات، مواجهات وإلقاء حجارة.
- الظاهرية: إطلاق نار.
- راس الحورة: مواجهات.