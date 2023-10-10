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الاحتلال يحرم أسرى "عوفر" من حقوقهم والأهالي يدعون لوقفة من أبنائهم

10 أكتوبر 2023 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قطعت إدارة سجون الاحتلال في "عوفر" اليوم الثلاثاء، الماء والكهرباء وسحبت كافة الأجهزة من الغرف وحرمت الأسرى من كل حقوقهم.

ودعا أهالي الأسرى إلى وقفة أمام سجن "عوفر" اليوم الساعة الثالثة عصرًا، للوقوف مع أبنائهم الأسرى.

ويعتبر سجن "عوفر" أحد السجون المركزية للاحتلال والتي يقبع فيها معتقلون إداريون.

وخاض المعتقلون في عوفر خلال الأشهر الماضية خطوات تصعيدية وبرامج نضالية، ضد ساسة إدارة سجون الاحتلال في الاعتقال الإداري ونيل حقوقهم.

وتتواصل الدعوات لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال وإسنادهم أمام إجراءات الاحتلال التنكيلية المستمرة بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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