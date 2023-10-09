17 شهيداً في الضفة منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"

وثَّق مركز معطى، اليوم الإثنين، استشهاد 17 مواطنًا فلسطينيًّا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى والتي أعلن انطلاقها رئيس أركان المقاومة محمد الضيف السبت الماضي.

والشهداء بحسب معطى هم:

1- كرم ناصر العايدي/أريحا / مواجهات

2- عمرو جبران/رام الله / مواجهات

3- أحمد عبدالناصر رابي/قلقيلية / مواجهات -طفل-

4- محمد عوض جربوعة/ الخليل /عملية طعن

5- يوسف نادر سليمان ادريس/الخليل / مواجهات

6- محمود باسم خميس / الخليل / مواجهات

7- أحمد عواودة / الخليل /اشتباك مسلح

8- عبدالحليم ابرهيم أبو سنينة/أريحا / مواجهات

9- محمد جواد زغير / الخليل /مواجهات

10- محمد زياد حميد / القدس / مواجهات

11- أمجد ماهر خضير / القدس / مواجهات

12- ثائر سامي كسبة / القدس / مواجهات -طفل-

13- عماد عديلي / نابلس / مواجهات

14- آدم الجولاني / القدس / مواجهات -طفل-

15- راجح حسام طه / الخليل / عملية الجرافة

16- أحمد أبو تركي / الخليل / مواجهات

17- منتصر زعاقيق / الخليل / مواجهات

المصدر / فلسطين أون لاين