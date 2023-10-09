غزة/ خاص فلسطين:

يعد الأطفال الحلقة الأضعف اجتماعياً والأكثر هشاشة نفسياً في أوقات الحروب بالنظر إلى ما قد يشاهدونه بأم أعينهم أو على شاشات التلفزة أو حتى يسمعونه من محيطهم، فتبدو وجوه الأطفال مشدوهة مع كل ضربة جوية تعلو فيها أصوات الانفجارات كما دقات قلوبهم الصغيرة التي تكاد تنخلع من الخوف.

وفي ظل معركة "طوفان الأقصى" التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة دفاعاً عن المسجد الأقصى، نقدم مجموعة من النصائح التي يمكن أن تعين "الخاصرة الأضعف من نسيج المجتمع على تجاوز الصدمة، فنتيجة عدم اكتمال تكوينهم العصبي يتأثرون بدرجة أكبر بتلك الأحداث"، كما تؤكد استشارية الطب النفسي د. سماح جبر، ويمكن تلخيص هذه النصائح التي يجب على الوالدين التصرف في ضوئها على النحو الآتي: